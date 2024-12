Dopo l’abbandono improvviso da Ballando con le Stelle sabato scorso, Guillermo Mariotto ha parlato per la prima volta e svelato cosa è successo davvero!

Le parole di Mariotto dopo l’abbandono

Nella lunga intervista rilasciata a Fanpage.it Guillermo Mariotto non ha raccontato solo la sua versione dei fatti a proposito del Tapiro d’Oro ricevuto da Striscia la Notizia. Il giudice di Ballando con le Stelle ha anche raccontato cosa è successo dopo numerose indiscrezioni.

Mariotto ha fatto sapere di trovarsi in Arabia Saudita e aveva 17 principesse da vestire: “Che me frega a me de sta pepinata che mettono su qua. Vesto queste persone da anni, si tratta di famiglie reali che hanno fiducia in me. È un momento delicatissimo, ti pare che sto a pensare a ste fregnacce?”.

Alla battuta di Milly Carlucci, che ha dichiarato che avremmo visto se Mariotto ci sarebbe o meno stato a Ballando con le Stelle, lui ha risposto con la sua solita ironia: “Si vedrà, certo, perché le vie del Signore sono infinite. Oggi magari non verrò a Ballando con le stelle”.

In quanto ai rapporti con la conduttrice, Guillermo ha fatto sapere che per lui è una sorella ed è contento del risultato che hanno ottenuto sabato scorso. Così come è felice anche per tutti i risultati ottenuti dai ballerini.

Infine un parere Mariotto l’ha espresso anche sull’affaire Bruganelli, definendolo oramai il “passato” del programma e ora intende concentrarsi su coloro che sono rimasti in gioco. L’unica cosa che ha apprezzato è aver conosciuto il figlio Davide:

In chiusura, mi dici la tua sull’affaire Bruganelli: “Se Sonia avesse avuto una briciola della simpatia del figlio, perché ci ammazziamo dalle risate. Lui dice ‘mamma si arrabbia perché rido delle tue battute’. Poi, io conosco il padre che ha quintali di intelligenza. Il ragazzino, evidentemente, ha preso dal padre”, ha detto senza peli sulla lingua Mariotto.