1 Elodie riceve una dedica da Marracash?

Nelle settimane precedenti abbiamo parlato di una nuova storia d’amore nata tra Elodie, ex di Marracash, e Andrea Iannone. Se questa ha trovato conferma di recente, fino a poco tempo fa si trattava solo di un rumor basato su alcuni avvistamenti:

Ok. Elodie e Andrea Iannone (ex di Belen, ex di Giulia De Lellis, ndr) si trovavano a cena, in Costa Smeralda, insieme ad altri amici. Fin qui nulla di male. Ma alla fine della serata sono rimasti in pochi intimi tra questi, appunto, l’ex pilota di MotoGP e ballerino per ‘Ballando con le stelle’ che non ha mai staccato gli occhi da Elodie. Iannone, single da tempo è sempre rimasto affascinato da bellezze POP e popolari. E oggi Elodie è la musa, la cantante (più brava) e più sexy del panorama italiano. Lei ultimamente si è dichiarata ‘innamorata per sempre del suo ex, il rapper Marracash’ ammettendo però che la storia tra i due era impossibile. E Iannone? Attende il giro fortunato da buon pilota.

In queste ore, però, sul web è scoppiato un altro gossip e c’entra anche Giulia De Lellis, ex di Iannone, sebbene in maniera probabilmente inconsapevole. Nel video qui sotto, infatti, l’influencer si trovava a un concerto di Marracash e nello spezzone il rapper canta “Niente canzoni d’amore“. Un utente fa notare:

Marracash che al forum sorride su “anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio”. E Gdl che riprende ignara che lo scemo sia un suo ex.

Marracash fa una dedica a Elodie (che ora sta con l'ex della De Lellis)? Giulia riprende la scena del concerto #elodie #giuliadelellis #Marracash pic.twitter.com/OG24ZwlUen — disagiotv (@disagio_tv) September 14, 2022

Che con quella presunta risatina il rapper abbia voluto mandare un messaggio proprio alla ex fidanzata e al suo nuovo compagno? Non possiamo saperlo con certezza. Non ci resta che aspettare conferme o reazioni da parte di uno dei diretti interessati. Le notizie però non terminano qui…