1 Marracash interessato a un’altra cantante

Secondo alcuni rumor Marracash, dopo la chiusura apparentemente definitiva con Elodie, si sarebbe interessato a un’altra cantante. Prima di parlarne, però, facciamo un piccolo passo indietro e recuperiamo gli eventi delle scorse settimane. A inizio settembre 2021 i fan della coppia hanno notato che i due non si stavano più facendo vedere insieme e Deianira Marzano aveva lanciato il gossip: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due“.

In seguito, poi, il settimanale Oggi aveva raccolto ulteriori indiscrezioni. Sulla rivista, infatti, si leggeva: “Mentre la sua carriera vola, il suo cuore sanguina. No, Elodie non è affatto felice, sta soffrendo e si vede“. Le immagini che accompagnavano l’articolo, inoltre, mostravano la cantante con il viso provato e sofferente. In seguito, però, Chi l’ha fotografata con una potenziale nuova fiamma, ovvero l’ex modello e manager di Arman Davide Rossi: “Una nuova stagione d’amore. Sembra essere finita tra la cantante e il rapper. Ora accanto a lei è comparso Davide Rossi, ex modello e manager di Armani, con cui pare esserci molta sintonia“.

Ma sembrerebbe che nemmeno Marracash sia stato con le mani in mano. Secondo quanto riporta Dagospia, infatti, alla base della rottura ancora da confermare ufficialmente, ci sarebbe un’altra donna. Il rapper, infatti, si sarebbe interessato a Rosmy, nome d’arte di Rosamaria Tempone. Si tratta di un’attrice di teatro ed erede della famiglia di musicisti d’arpa e violino e girovaghi Trinchitella. Inoltre nella sua carriera, nel 2016, ha vinto anche il Premio Mia Martini con il brano Un istante di noi. Dobbiamo aspettare adesso notizie più certe. Al momento infatti stiamo parlando soltanto di rumor.

Continua…