In queste ultime ore i fan hanno scoperto che Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta hanno finalmente ritrovato il sereno dopo essersi allontanati per un mese.

Il sereno tra Martina Colombari e il figlio Achille

Il mese di luglio pare essere stato un po’ complesso per la famiglia di Martina Colombari e l’ex Alessandro Costacurta. Stando alle indiscrezioni infatti il figlio si sarebbe allontanato lanciando delle frecciatine alla madre sui social.

L’attrice non ha mai commentato pubblicamente tutto questo ma a un mese di distanza sembrerebbe essere tornato il sereno tre lei e Achille Costacurta. Sul profilo TikTok, infatti, il ragazzo ha pubblicato un video intitolato “POV: Partner in Crime” e qui compare proprio la Colombari sorridente.

Nel video qui sotto li troviamo felici della rispettiva compagnia e pare si siano lasciati alle spalle qualsiasi screzio ci sia stato tra loro. Ricordiamo, inoltre, che insieme hanno preso parte a una passata edizione di Pechino Express e in quell’occasione il pubblico ha potuto conoscerli più a fondo.

A Il Messaggero, qualche anno fa, aveva parlato del rapporto con il figlio Achille aprendosi sui momenti felici e quelli più complicati. All’epoca Martina Colombari aveva ammesso anche di aver chiesto l’aiuto di un esperto:

“Achille fa dannare e urlare, ma anche ridere, come tutti i diciottenni. […] Ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri. […] Le litigate più grosse con mio figlio le ho fatte quando provavo a seguirlo con i compiti, etichettandogli persino i libri”.

La cosa più importante però è che Martina Colombari e Achille Costacurta abbiano fatto pace e adesso siano tornati in buoni rapporti avendo riunito la famiglia. Vi terremo aggiornati con tutti gli aggiornamenti del caso se ce ne sarà bisogno.