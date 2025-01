Dopo un paio di giorni dall’uscita dei nuovi inediti di Amici 24 è possibile farsi una prima idea sui brani che stanno riscuotendo maggior successo, con la classifica degli stream registrati su Spotify.

Amici 24, gli stream dei nuovi inediti

Il 14 gennaio 2025 è stata una data importante i cantanti di Amici 24 e i loro fan, con il rilascio della seconda tornata di inediti dei giovani artisti in gara, disponibili sulle principali piattaforme streaming.

A distanza di qualche giorno, è già possibile tracciare un bilancio del successo ottenuto dai brani, confermando l’entusiasmo del pubblico verso i giovani talenti dell’amato programma di Maria De Filippi.

A dominare le classifiche di streaming è Maledetta Milano di Trigno, che si posiziona saldamente in vetta con ben 123.716 stream registrati nei primi tre giorni. Il brano, che cattura l’atmosfera e le contraddizioni della città meneghina, ha conquistato rapidamente il favore degli ascoltatori.

Sul podio seguono Jacopo Sol con Complici, che ha totalizzato 96.289 stream, e Luk3 con Valentine, che chiude il trio con 81.753 stream. Jacopo, pur essendo entrato nella scuola da poco, ha subito fatto vedere di che pasta è fatto, conquistando il pubblico con il suo inconfondibile timbro e le sue interpretazioni.

Luk3, invece, ha l’importante eredità del suo primo singolo, Parigi in Motorino, che gli ha già dato grandi soddisfazioni, da portare avanti. Appena fuori dal podio troviamo Dove ti trovi tu di Antonia. La diciannovenne continua a consolidare il suo stile con un brano intenso e introspettivo.

Al quinto posto nella classifica degli stream degli inediti di Amici 24 si posiziona Periferia di Deddè. Alle sue spalle c’è Male di Mollenbeck. Per i due cantanti, si tratta di un buon debutto con i loro primi brani nella scuola, così come per Jacopo Sol.

Seguono Tutto l’odio di Senza Cri, e OMG di Chiamamifaro, ognuno con una propria identità musicale ben definita. Completano la lista degli inediti Ying e Yang di Nicolò e Non mi passa di Vybes.

La classifica degli stream

Riassumendo, la classifica degli stream degli inediti di Amici 24 è la seguente:

Maledetta Milano, Trigno — 123.716 stream Complici, Jacopo Sol — 96.289 stream Valentine, Luk3 — 81.753 stream Dove ti trovi tu, Antonia — 76.356 stream Periferia, Deddè — 51.927 stream Male, Mollenbeck — 46.295 stream Tutto l’odio, Senza Cri — 44.781 stream O.M.G., Chiamamifaro — 43.500 stream Ying e Yang, Nicolò — 34.499 stream Non mi passa, Vybes — 27.069 stream

I risultati ottenuti su piattaforme come Spotify testimoniano l’entusiasmo del pubblico nei confronti di Amici 24 e lasciano presagire un prosieguo della stagione ricco di successi.