Martina e Aka7even si sono lasciati? Un lungo sfogo della ballerina insinua il dubbio (VIDEO)

1 Martina e Aka7even lasciati?

Il daytime di Amici 20 di oggi, lunedì 12 aprile, è iniziato subito con il primo guanto di sfida per la quinta puntata del Serale. A riceverlo è stata la ballerina Martina da parte della maestra Alessandra Celentano. Quello che è accaduto dopo ha fatto notare una cosa riguardante la relazione tra Martina e Aka7even.

La Celentano ha lanciato questo guanto tra la sua ballerina Serena e Martina su un Charleston contenente però vari stili: dal classico al moderno. Nella lunga lettera che ha mandato, la maestra a sottolineato il fatto che Martina sia stata molto carente nel latino nello scorso serale. Inoltre ha aggiunto che per questo nuovo guanto di sfida lei e la sua insegnante Lorella Cuccarini avrebbero potuto semplificare esclusivamente i passi tecnici per adattarli all’allieva.

La maestra Alessandra Celentano in vista della quinta puntata del Serale lancia un terzo guanto di sfida tra Serena e Martina! Cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/0GF39B8MJT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2021

Vista in video la dimostrazione, tutti sono rimasti un po’ senza parole. All’inizio Martina si è fatta vedere forte e ha detto di non avere nessuna intenzione di modificare i passi, proprio per non ricevere di nuovo le critiche da parte della Celentano. Piano piano, però, la bellerina di Amici 20 ha iniziato a capire che la coreografia era davvero difficile, soprattutto quando tutti le hanno consigliato di parlarne con la Cuccarini e vedere come era meglio agire.

Così Martina è scoppiata a piangere, disperata per non sentirsi in grado e, in special modo, sentirsi sempre presa di mira dalla Celentano. Gli altri ragazzi presenti hanno cercaro di consolarla, ma l’unico che proprio non ha detto nulla è stato Aka7even.

Ecco il video che lo dimostra…