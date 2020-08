In questi giorni Martina Luchena è stata protagonista di una gaffe su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer, si è imbattuta nel post di una sua collega, Leonie Hanne. Nel rispondere si è trovata a commettere uno strafalcione. Ma leggiamo meglio quanto successo.

Leonie sul suo account ha condiviso queste parole, con tanto di scatto fotografico:

Ha detto Leonie Hanne, a seguito del suo gonfiore, ma Martina Luchena non deve aver colto questo particolare e dunque ha commesso la gaffe. Continuiamo però a leggere il post dove la fashion blogger spiega l’accaduto:

“Sono magra, mangio vegano, ho tolto un sacco di cibo che tende a far gonfiare la maggior parte delle persone (niente caffeina, niente latticini, niente verdure crude) ma nel momento in cui bevo un latte di soia – questo è il mio aspetto e mi sento così per gran parte della giornata giornata. Lo condivido perché ieri sono stata molta dura con me quando ero in spiaggia e mi sentivo frustrata perché mi sono svegliato felice e in forma e dopo colazione ho avuto una pancia così tonda per ore e mi sono sentita scomoda con me stessa.

Ero arrabbiata con me stesso, senza motivo. Spesso non dovremo fare altro che ascoltare il nostro corpo e apprezzarci per come siamo. Mi sento gonfia quando viaggio (e spesso anche a casa) da quando avevo 13 anni. Mia madre ha anche chiamato l’ambulanza una volta perché il mio dolore era così forte che ero a letto a piangere. Ho imparato come affrontarlo e ho tolto la maggior parte del cibo e normalmente non avrò più questo dolore. Ma comunque, questo è normale. E se ci provi è lo stesso: non essere dura con te stessa e il tuo corpo. Non siete soli”.