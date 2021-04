Martina Miliddi lascia Amici 20

È appena terminata la quinta puntata del Serale di Amici 20, e come sempre non sono mancate le emozioni. Questa sera, dopo una lunga sfida, ad essere eliminata è stata Martina Miliddi. La ballerina ha così dovuto abbandonare la scuola di Maria De Filippi a poche puntate dalla finale.

Prima di lasciare la casetta così Martina ha salutato tutti i suoi compagni. Al web però non è sfuggito un dettaglio che sta facendo discutere. In molti infatti aspettavano la reazione di Aka7even, che come sappiamo in questi mesi è stato legato sentimentalmente alla ballerina.

Tuttavia da qualche giorno si ipotizza che Martina Miliddi e Luca si siano lasciati e stasera pare essere arrivata la conferma. Dopo l’eliminazione della ballerina infatti il rapper ha avuto una reazione glaciale, e a stento si è avvicinato alla sua ex fidanzata.

Che dunque la storia tra Martina e Aka7even sia davvero giunta al capolinea?

