1 Gelo tra Aka7even e Martina

Sono ormai mesi che va avanti, tra ripetuti tira e molla, la storia d’amore tra Aka7even e Martina Miliddi. Come è ben noto il cantante e la ballerina si sono conosciuti nella scuola di Amici 20 e a poco a poco i due si sono avvicinati sempre di più, fino a quando non è nato un sentimento. Tuttavia la loro relazione ha vissuto numerosi alti e bassi, a causa della troppa gelosia del rapper e per via delle numerose incertezze della Miliddi. Proprio quest’ultima infatti ad un certo punto ha messo in discussione i suoi sentimenti per Aka, essendo interessata anche a Raffaele Renda. Quando però Martina si è dichiarata al cantante, venendo rifiutata, è tornata sui suoi passi e si è nuovamente riavvicinata a Luca.

Tuttavia adesso, dopo settimane di tensioni e liti, pare che siamo giunti al capitolo finale di questa intricata e appassionante soap opera. Da giorni infatti pare che tra Aka e Martina sia sceso il gelo, e già qualche ora fa vi avevamo parlato di un possibile allontanamento tra i due. Durante uno sfogo della Miliddi, che è scoppiata in lacrime a causa di Alessandra Celentano, proprio Luca non ha speso una parola per consolare la ballerina, rimanendo in disparte a guardare gli altri concorrenti, che invece hanno prontamente cercato di tirarla su di morale.

Come se non bastasse adesso il web ha notato un dettaglio della quarta puntata del Serale di Amici 20 che ci convince sempre più del fatto che tra Aka7even e Martina sia finito l’amore. Come sappiamo infatti nel corso della serata proprio il rapper è finito al ballottaggio per l’eliminazione. Tuttavia la Miliddi ha consolato Raffaele, che si è invece salvato, evitando così di finire all’ultimo scontro. Non è mancata naturalmente la reazione perplessa di Luca, che nel vedere Martina sostenere Renda è rimasto senza parole.

Cosa starà accadendo dunque tra Aka e la Miliddi? La loro storia d’amore sarà davvero giunta al capolinea? Non resta che attendere per saperne di più in merito.