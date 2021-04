Deddy dedica una canzone a Rosa: l’esibizione da brividi (VIDEO)

Deddy dedica una canzone a Rosa

Giornata di grandi dediche nella quinta puntata del Serale di Amici 20. Dopo Sangiovanni che ha dedicato le barre scritte da lui nel pezzo “Una lacrima sul viso” alla ballerina Giulia, è toccato anche a Deddy fare una dedica a speciale. A chi? Ovviamente a Rosa Di Grazia, l’ex ballerina allieva di questa edizione di Amici uscita alla fine della terza puntata.

La squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso la terza manche (dopo aver vinto le prime due) contro il team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Dei tre allievi è stato Deddy l’eliminato provvisorio. Così è andato al ballottaggio con gli altri due eliminati provvisori: Martina e Tancredi.

Proprio nella prima esibizone del ballottaggio ha cantato il brano “Baciami adesso”. Non ha esplicitamente detto che era dedicato a Rosa, ma è stato abbastanza chiaro dopo la sua risposta alla conduttrice. Infatti dopo questa esibizione Maria De Filippi gli ha chiesto a cosa pensasse e lui ha risposto: “Che sono passate 3 settimane”. È ovvio che stesse parlando della lontananza dalla fidanzata, la quale comunque lo segue sempre e lo sta aspettando fuori.

Insomma grande amore nell’aria questa sera e anche Deddy, dopo il suo inedito “0 passi”, ogni canzone che fa ha il pensiero alla fidanzata conosciuta proprio ad Amici 20.

Ma invece la canzone di Modugno a chi era dedicata? Ecco la risposta…

La canzone di Domenico Modugno dedicata alla mamma

In settimana Rudy Zerbi aveva lanciato un guanto di sfida che vedeva Deddy contro Raffaele su un brano a scelta di Domenico Modugno con anche scrittura di barre. Se il cantante di Arisa ha scelto “Pasqualino Maragià”, Deddy, su consiglio di Zerbi, ha optato per “Tu si’ ‘na cosa grande”. La sfida è stata la terza della prima manche e ha visto la vittoria proprio dell’allievo di Rudy..

Ma a chi ha dedicato il brano il giovane cantante? La protagonista delle sue parole e delle sue emozioni è la mamma, la figura più importante della sua vita. Parrucchiera come lui, ha sempre fatto grandi sacrifici per il figlio e con il lockdown dello scorso anno ha vissuto momenti difficili a livello economico non potendo lavorare. Nella scuola di Amici Deddy ha portato con sé un bliglietto di auguri scrittogli dalla madre per il suo diciottesimo compleanno che spesso rilegge per trovare la forza quando ne ha bisogno.

Ed infatti con “Tu si’ ‘na cosa grande” Deddy ha davvero commosso tutti e conquistato i giudici aggiudicandosi il punto. Nonostante sia finito al ballottaggio, si può dire che per il cantante è stata una grande puntata poiché le sue esibizioni hanno fatto davvero venire i brividi, dimosteando anche grandi capacità.

Sicuramente per lui il Serale è un momento di rivincita. Obiettivamente è migliorato tanto rispetto al Daily e quasi sicuramente sta facendo ricredere molte persone che non lo vedevamo pronto per questa fase del talent show. Potrebbe davvero essere lui il vincitore di questa edizione di Amici?

Potete rivedere tutte le esibizioni e la puntata intera sul sito WittyTv.

