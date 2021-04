1 Cosa c’è tra Martina Miliddi e Raffaele?

Come sappiamo nel corso dei mesi a finire spesso al centro del gossip è stata Martina Miliddi. La ballerina di Amici 20 infatti ha fatto discutere per via della turbolenta e travagliata relazione con Aka7even, che tra alti e bassi è finita recentemente. I due hanno deciso di prendere strade diverse e quando la Miliddi è stata eliminata nel corso della quinta puntata del Serale, il rapper ha inizialmente avuto una reazione gelida. Nel mentre però sembrerebbe che Martina, dopo la fine della relazione con Luca, si sia riavvicinata nuovamente a Raffaele Renda.

Come qualcuno ricorderà solo qualche mese fa proprio la ballerina aveva messo in pausa la storia con Aka7even dopo che aveva iniziato a provare dei sentimenti per il cantante di Arisa. Quest’ultimo tuttavia, dopo che Martina si era dichiarata, aveva rifiutato l’allieva di Lorella Cuccarini, preferendo mantenere con lei un semplice rapporto di amicizia. A quel punto la ballerina era tornata tra le braccia di Luca, ma le cose non sono andate come previsto.

Adesso però pare che la situazione si sia nuovamente ribaltata. Come svela Il Vicolo delle News infatti alcuni utenti su Twitter hanno notato come Martina Miliddi, che qualche ora fa si è mostrata sui social insieme a Leonardo Lamacchia, pare indossare l’anello di Raffaele! I più attenti hanno infatti ricordato come l’accessorio sia apparso alle dita di Renda proprio al momento dell’eliminazione di Martina, e non è da escludere dunque che il cantante abbia voluto fare un regalo alla ballerina. Questa la storia in questione, in cui si nota chiaramente l’anello:

Che dunque tra Martina e Raffaele ci sia un riavvicinamento in corso? Cosa c’è davvero tra la Miliddi e Renda? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre solo qualche ora la ballerina ha parlato di Aka7even, facendo chiarezza sul loro rapporto. Rivediamo le sue dichiarazioni.