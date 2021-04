1 Il ricordo di Martina Miliddi

Senza dubbio una delle concorrenti più discusse e chiacchierate di Amici 20 è certamente Martina Miliddi. La ballerina infatti fin dal primo giorno all’interno della scuola è stata presa di mira da Alessandra Celentano, che ha cercato in tutti i modi di metterle i bastoni tra le ruote. Ma non solo. L’allieva di Lorella Cuccarini ha fatto mormore gli utenti sui social anche per via della sua turbolenta e travagliata relazione con Aka7even, che tra alti e bassi si è conclusa non nel migliore dei modi. Proprio il rapper infatti al momento dell’eliminazione di Martina, avvenuta nel corso della quinta puntate del Serale, ha avuto una reazione gelida, per poi scoppiare in lacrime dopo che la ballerina ha lasciato la casetta.

Nel mentre la Miliddi in queste ore è tornata alla sua vita di sempre, e sui social ha parlato non solo della sua esperienza all’interno della scuola di Amici 20, ma ha anche fatto una speciale dedica a Raffaele, col quale ha un legame speciale. Martina per di più ha anche parlato di Aka7even, svelando in che rapporti sono ora, dicendo anche la sua sul disco d’oro vinto da Luca. Adesso però la ballerina è tornata al centro dell’attenzione, dopo che poco fa ha mostrato sui social un ricordo legato proprio ad Amici.

Martina Miliddi ha infatti deciso di appendere la maglia indossata all’interno della scuola (che porta naturalmente il suo nome) sul muro della sua stanza. L’ex allieva della Cuccarini ha così condiviso lo scatto su Instagram, che non è passato inosservato. Questa l’immagine in questione:

Nel mentre qualche ora dopo l’eliminazione da Amici, Martina ha parlato per la prima volta sui social. Rivediamo le sue dichiarazioni.