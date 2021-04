1 La dedica di Martina Miliddi

Martina Miliddi, ultima eliminata dalla scuola di Amici, continua a far parlare di sé nonostante non faccia parte più degli allievi della famosa Accademia d’arte. Ma stavolta che avrà combinato? Oltre a condividere una foto che parla del disco d’oro conquistato da Aka7even, suo ormai ex fidanzato e compagno nella scuola, la ballerina non manca occasione di postare frasi carine per un altro allievo.

A poche ore di distanza dalla prima, arriva una nuova dedica di Martina Miliddi per il cantante Raffaele Renda. Se nel primo caso ha scritto: “Ti guardo da casa. Spacca love”, stavolta ha condiviso ancora una volta una foto di una fanpage del ragazzo, dove si vede Raffaele da solo in giardino piuttosto pensieroso. Taggata nello scatto anche Martina, la quale ha pensato bene di ricondividere l’immagine e accompagnare ad essa una frase: “Ti guardo da qua”, pensiero accompagnato da un cuore rosso.

Storia Instagram – Martina Miliddi

Insomma i fan che si aspettavano, in qualche modo, che Martina Miliddi facesse una dedica speciale ad Aka7even si sbagliavano di grosso. Tra loro a quanto pare è finita e non nel migliore dei modi, anche se c’è da dire che la ballerina prima di abbandonare Amici ha fatto un gesto distensivo nei confronti del suo ex fidanzato. Un momento che ha commosso non solo i compagni della scuola, ma anche i telespettatori da Casa. Ripercorriamo insieme quanto accaduto…