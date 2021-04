1 Il rapporto tra Martina Miliddi e Aka7even

Ad Amici 20 quest’anno sono nate diverse storie d’amore e tra queste ad attirare l’attenzione è stata anche quella tra Martina Miliddi e Aka7even. Tra la ballerina e il cantante all’interno del programma è nata una relazione, ma non si sa ancora per quale motivo, è giunta al capolinea.

Né l’allieva di Lorella Cuccarini né Luca (vero nome del cantautore) hanno mai spiegato cosa è accaduto realmente tra loro e cosa gli ha spinti a mettere un punto al loro amore. Nemmeno dopo che sabato Martina è stata eliminata dal talent show condotto da Maria De Filippi. Se per un momento tra loro sembrava essere calato il gelo, tanto che Aka7even è parso quasi indifferente, poco dopo è stata la Miliddi ha cercare un contatto con lui, prima di lasciare la casetta di Amici 20.

Ed è lì, momento che ha commosso tutti, che abbiamo visto Aka7even emozionarsi tra le braccia di Martina Miliddi e piangere per la sua eliminazione dalla trasmissione. A distanza di qualche giorno però, l’attenzione sull’ormai ex coppia continua ad essere insistente e in tanti si chiedono qual è il rapporto tra i due oggi. Durante una diretta su Instagram a parlare di questo è stata proprio la ballerina, che ha risposto alle numerose domande dei fan:

“Allora, con Luca, che mi state facendo particolarmente questa domanda, con Luca vi rispondo che siamo in buonissimi rapporti. Ci vogliamo davvero bene, quindi… il resto non ve lo dico”, lasciando un velo di mistero tra i fan curiosi. “No, però gli voglio un sacco bene e anche lui. Siamo legati. Tanto tanto tanto”, ha detto Martina.

Ma non è l’unica cosa che ha raccontato Martina Miliddi a proposito di Aka7even…