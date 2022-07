1 Martina Miliddi sul palco insieme ad Aka7even

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Martina Miliddi e Aka7even. Come sappiamo la ballerina e il cantante si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola di Amici 20, diventando in breve una delle coppie più seguite del programma. Nel corso dei mesi infatti la travagliata storia d’amore tra Martina e Luca ha appassionato migliaia di telespettatori, tuttavia però le cose non sono andate come previsto, A un tratto infatti i due hanno deciso di interrompere la loro relazione, a causa dei frequenti litigi e per via dell’interesse che la Miliddi provava per Raffaele Renda. Dopo la fine del talent show così la ballerina ha iniziato a frequentare proprio il rivale in amore di Aka, e ancora oggi i due sembrerebbero essere innamorati.

Poche ore fa però è accaduto qualcosa di inaspettato. Martina e Luca infatti sono trovati a condividere lo stesso palco. Il giovane rapper partenopeo è stato ospite a Battiti Live e nel corso dell’esibizione ha presentato i suoi grandi successi. A far parte del corpo di ballo però come in molti sapranno c’è proprio la ballerina e i due così si sono ritrovati dopo oltre un anno dalla rottura. Ma non è finita qui.

In queste ore infatti sui social sta girando un video di Martina Miliddi, che spunta sul palco durante le prove pomeridiane mentre Aka7ven sta cantando la celebre Mi Manchi, brano dedicato proprio a lei! Il momento naturalmente non è passato inosservato e il filmato ha letteralmente infiammato il web.

Ma ricordate perché la storia d’amore tra Aka e Martina è finita? Andiamo a rivedere quello che svelò la Miliddi a riguardo.