Gli ultimi giorni vissuti da Martina Nasoni sono stati decisamente complicati Dopo l’aggressione subita dall’ex gieffina insieme a sua madre e dalle minacce di morte, ora c’è stato un altro spiacevole episodio che l’ha coinvolta. In questi giorni la vincitrice del GF 16 sta trascorrendo dei momenti di relax nell’agriturismo di Terni, sua città natale. Nella location, durante la notte di due giorni si è verificato un incendio.

Un drammatico episodio che Martina Nasoni ha raccontato sul suo account ufficiale ai numerosi follower:

Ha detto Martina Nasoni, ancora molto scossa dall’accaduto:

“Per fortuna ne siamo usciti tutti sani e salvi. Adesso sto cercando di dare una mano possibile per mettere a posto le cose, ma è un po’ complicato in queste situazioni. Più che altro non so quanto possa servire questa cosa, però ci provo lo stesso. Nel senso che Gianmaria, il ragazzo che si occupa dell’agriturismo, ha perso il cellulare, ha perso tutto”.

Martina Nasoni su Instagram ha dato ulteriori dettagli sull’incendio:

“Quindi non si può mettere in contatto con i clienti, soprattutto quelli che devono arrivare oggi e che arriveranno nei prossimi giorni. Forse qualcosa riuscirà a recuperare, ma per il momento non riesce a mettersi in contatto con nessuno di loro. Se dovesse esserci qualcuno che sa di aver prenotato in Umbria, a Terni, al Domus Umbra, mi scriva per favore. I danni ci sono ma per fortuna non numerosissimi. Sperano di riaprire la struttura tra qualche giorno”.