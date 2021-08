Martina Nasoni debutta al cinema

Qualche tempo fa lo aveva annunciato Martina Nasoni stessa tramite le sue Stories Instagram e adesso la possiamo vedere finalmente nel dietro le quinte del film nel quale reciterà. Le riprese si stanno svolgendo in Umbria, a Terni per la precisione. Si tratta di una pellicola intitolata “Una preghiera per Giuda” e sarà diretta da Massimo Paolucci. Nel cast insieme a lei ci saranno anche Marcello Mazzarella, Jane Alexander e Giulia Chianese.

Ma perché parliamo di cast internazionale? Tra gli attori, anche nella foto qui sotto, c’è Danny Trejo. celebre per il ruolo di Machete, ha recitato in una ampissima vastità di lungometraggi, oltre 100, dagli anni ’80 ai giorni nostri. Ad oggi, purtroppo, non abbiamo informazioni sulla trama del film. Inoltre non sappiamo quale ruolo ricoprirà l’ex vincitrice del Grande Fratello. Non abbiamo idea se avrà una parte consistente oppure solo un piccolo ruolo. Possiamo però farle tanti auguri per questa nuova avventura!

Martina Nasoni dietro le quinte del film

Nel frattempo, mentre si gode i successi dal punto di vista della carriera, la sua vita sentimentale non sembra star andando a gonfie vele. In passato ha frequentato Daniele Dal Moro, ma la loro relazione dopo vari tira e molla è naufragata. Più di recente, invece, Martina Nasoni aveva intrapreso una storia con Alessandro Basciano. Proprio quest’ultimo, però, dopo non molto tempo ha dato l’annuncio della rottura, come riporta anche Isa e Chia:

Con Martina abbiamo deciso di interrompere questa conoscenza. Nonostante siamo stati insieme, nonostante tutto, nonostante ci sia un bene reciproco. Però è il periodo e un po’ gli obiettivi che abbiamo entrambi che hanno portato a questa decisione.

Facciamo un in bocca al lupo a Martina Nasoni per il suo debutto cinematografico e le auguriamo di ritrovare presto l’amore. Continuate a seguirci per tante altre news.