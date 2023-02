Chi è Martina Nasoni? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2023

Chi è

Ecco tutto quello che sappiamo su Martina Nasoni, ex concorrente del GF, dall’età, alla vita privata, alla malattia, a dove seguirla su Instagram.

Chi è Martina Nasoni

Nome e Cognome: Martina Nasoni

Data di nascita: 4 aprile 1998

Luogo di Nascita: Terni

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 68 centimetri

Peso: 58 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: modella e influencer

Fidanzato: Martina è single

Figli: Martina non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @martina_nasoni_official_

Martina Nasoni età e biografia

Andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla biografia di Martina Nasoni e chi è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro. La modella nasce a Terni il 4 aprile 1998. La sua età è dunque di 24 anni.

La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 1 metro e 68 cm e 58 kg.

Sappiamo che ha frequentato il Liceo Artistico e si è specializzata nell’arte del tatuaggio.

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Martina Nasoni abbia un fidanzato. Tuttavia a oggi la modella pare sia single. In passato la vincitrice del GF 16 ha avuto una relazione con Daniele Dal Moro, conosciuto proprio all’interno della casa. Dopo la fine della storia, Martina ha avuto un flirt con Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Della vita privata della Nasoni sappiamo che in passato la modella ha affrontato una lunga malattia. All’età di 12 anni ha infatti scoperto di soffrire di cardiomiopatia ipertrofica. Dopo la diagnosi di questa patologia, Martina è stata operata per un impianto di Pacemaker che le ha consentito la normalizzazione del battito cardiaco.

Nella casa del GF 16 Martina Nasoni ha rivelato di essere la protagonista della canzone di Irama, La Ragazza Col Cuore Di Latta, brano che l’ex volto di Amici ha presentato al Festival di Sanremo. I due si sarebbero incontrati in Salento e proprio in quella occasione Martina ha raccontato la sua forte storia al cantante, che ha così avuto ispirazione per la canzone.

Dove seguire Martina Nasoni: Instagram e social

Siete curiosi di scoprire dove poter seguire sui social Martina Nasoni? Andiamo a scoprirlo.

La vincitrice del GF 16 ha un profilo Instagram, seguitissimo da migliaia di follower.

Martina non sembrerebbe avere account attivi su Twitter e Facebook.

Carriera

Dopo aver terminato gli studi, Martina Nasoni dà il via alla sua carriera come modella. Partecipa così a diversi concorsi di bellezza tra cui quello di Miss Umbria e a Miss Italia.

Miss Italia

Martina Nasoni nel corso della sua carriera ha partecipato a Miss Italia, arrivando fino alle semifinali di Jesolo.

Nel 2019 per Martina arriva la prima grande opportunità televisiva, quando entra al GF 16.

Grande Fratello 16

Nell’aprile del 2019 Martina Nasoni entra al Grande Fratello 16, diventando una concorrente ufficiale del reality show. All’interno della casa la modella racconta la sua storia e in questa circostanza fa la conoscenza di Daniele Dal Moro.

Martina conquista così il cuore del pubblico e vince il GF 16.

Libro

Dopo la fine dell’esperienza al GF 16, Martina Nasoni pubblica anche il suo primo libro, dal titolo Questo cuore batte per tutte e due, nel quale racconta la sua storia e la sua malattia.

Nel 2023 la modella arriva al Grande Fratello Vip 7 come ospite speciale del reality show.

Martina Nasoni al Grande Fratello Vip 7

A febbraio 2023 Martina Nasoni entra nella casa del Grande Fratello Vip 7 come ospite speciale per qualche giorno. All’interno del reality la modella ritroverà il suo ex fidanzato Daniele Dal Moro e in molti si chiedono cosa accadrà quando i due si ritroveranno faccia a faccia.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Ecco chi sono i Vipponi del Grande Fratello Vip 7:

Antonella Fiordelisi

Carolina Marconi– ELIMINATA

Cristina Quaranta – ELIMINATA

Dana Saber – ELIMINATA

Elenoire Ferruzzi – ELIMINATA

Gegia – ELIMINATA

Ginevra Lamborghini – SQUALIFICATA

Ivana Mrazova

Micol Incorvaia

Milena Miconi

Nicole Murgia

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

Pamela Prati – ELIMINATA

Patrizia Rossetti – RITIRATA

Sara Manfuso – RITIRATA

Sarah Altobello

Sofia Giale De Donà

Wilma Goich – ELIMINATA

Alberto De Pisis

Amaurys Perez – ELIMINATO

Andrea Maestrelli

Antonino Spinalbese

Attilio Romita

Charlie Gnocchi – ELIMINATO

Daniele Dal Moro

Davide Donadei

Edoardo Donnamaria

Edoardo Tavassi

George Ciupilan – ELIMINATO

Giovanni Ciacci – ELIMINATO

Luca Onestini

Luca Salatino – RITIRATO

Luciano Punzo – ELIMINATO

Marco Bellavia – RITIRATO

Riccardo Fogli – SQUALIFICATO