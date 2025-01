Iniziata nella puntata del 23 gennaio, oggi a Uomini e donne abbiamo visto la conclusione della scelta di Martina. La tronista ha deciso di uscire con Ciro e quindi Gianmarco è stato di conseguenza la non scelta. Il momento è stato comunque molto toccante e la stessa Tina si è complimentata con il corteggiatore. Ecco cosa è successo.

Il momento in cui Martina non ha scelto Gianmarco a Uomini e donne

La puntata del 23 gennaio di Uomini e donne si è interrotta con Martina che stava parlando con Gianmarco. Ieri la tronista aveva iniziato il suo discorso ripercorrendo tutto il percorso che avevano avuto insieme nel dating show di Maria De Filippi. Quindi oggi abbiamo visto la conclusione di questo momento.

Per fare un riassunto di tutto, Martina gli ha praticamente detto che non c’è il sentimento, nonostante lei lo reputi un ragazzo d’oro. E quindi non è giusto provarci fuori se non ha sentimenti forti per lui. La tronista ci ha anche molto riflettuto su questa cosa, proprio perché Gianmarco è un ragazzo caratterialmente perfetto per lei.

Il momento è stato davvero commovente, tutti hanno pianto. La stessa Martina è scoppiata a piangere dicendo che non avrebbe mai voluto far soffrire qualcuno. Ma capisce che nel momento della scelta una persona ci rimane male per forza.

Dopo questa frase, Gianmarco si è avvicinato a lei e le ha detto di stare tranquilla. E ha aggiunto: “Ti dico la verità, io non avevo messo in conto che mi avresti detto queste cose. Perché in tutto questo percorso ho dato molta importanza alle emozioni più che alle parole. Io mi rendo conto di aver vissuto delle emozioni molto forti e mi rendo conto che di fronte c’è una ragazza che, al di là di tutto, merita rispetto. Penso che è giusto che tu viva le tue emozioni positive”.

Martina gli ha chiesto di non pensare che quello che hanno vissuto non fosse vero e lui ha risposto che non lo pensa. E infatti è per questo che è sempre rimasto. Lui insomma ha compreso benissimo la situazione, anche se ovviamente ci è rimasto male. Ma non porta assolutamente rancore o rabbia verso di lei e quanto successo.

Questa non scelta, come detto, ha commosso davvero tutti. Infatti tutto lo studio era in lacrime. E ci sono stati apprezzamenti nei confronti di Gianmarco, tutti si sono alzati in piedi con grandi applausi quando lui ha salutato i presenti prima di uscire dallo studio. Tina ha detto: “La non scelta più bella del secolo”.