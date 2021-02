1 L’annuncio di Martina Sebastiani

Sono passati anni da quando Martina Sebastiani ha preso parte alla quinta edizione di Temptation Island, con l’allora fidanzato Gianpaolo Quarta. La coppia ha appassionato per settimane tutto il pubblico per via della loro storia d’amore, che tra alti e bassi ha fatto a lungo discutere. Proprio Martina infatti all’interno del villaggio si avvicinò ad Andrea Dal Corso, all’epoca tentatore, e proprio per via del loro legame la relazione con Gianpaolo giunse al termine. Anche dopo la fine del reality, la Sebastiani e Dal Corso si frequentarono per qualche tempo, fino a quando la conoscenza non si interruppe e Andrea giunse a Uomini e Donne, per corteggiare dapprima Mara Fasone, e in seguito Teresa Langella, con la quale ancora oggi ha una relazione.

Da circa due anni intanto Martina ha ritrovato l’amore e la felicità, al fianco di un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. La loro storia pare andare a gonfie vele e solo qualche ora fa l’ex volto di Temptation Island ha dato una lieta notizia ai suoi fan.

Martina Sebastiani ha infatti annunciato di essere incinta e proprio sui social ha pubblicato un breve video di un’ecografia, oltre che a una bellissima foto insieme al suo compagno nella quale mostra per la prima volta il pancino. Ma non solo. Come se non bastasse l’influencer ha scritto un bellissimo messaggio per suo figlio, che nascerà nei prossimi mesi.

Andiamo a scoprire le sue parole, che hanno emozionato il web.