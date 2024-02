NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Febbraio 2024

Il celebre film Disney Mary Poppins nel Regno Unito sarà vietato ai minori. Il motivo? Il suo “linguaggio discriminatorio”. Ecco quello che sta accadendo in queste ore.

I minori non potranno più vedere Mary Poppins da soli

Era il 1964 quando la Disney rilasciava il celebre film Mary Poppins. Col passare degli anni il lungometraggio è diventato un vero e proprio cult e tutti noi siamo affezionati all’iconica tata dai poteri magici. Tuttavia in queste ore è giunta una notizia che ha dell’incredibile. Nel Regno Unito infatti la pellicola sarà vietata ai minori. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Tutto è iniziato quando il British Board of Film Classification, l’ente che si occupa di classificare i titoli audiovisivi secondo le regole della censura, ha deciso di modificare la categoria del celebre film Disney. Fino a questo momento l’opera rientrava nella fascia U (universal), adatta a qualsiasi tipo di pubblico, bambini inclusi.

Adesso però il BBFC ha deciso di spostare il lungometraggio nella categoria PG (parental guidance). I bambini dunque potranno vedere il celebre classico solo ed esclusivamente con un adulto. Ma sapete qual è il motivo di questa decisione? Il “linguaggio discriminatorio” del film. Col passare del tempo infatti alcuni termini, che negli anni ’60 non destavano scalpore, oggi sono ritenuti primitivi e offensivi e di conseguenza si è deciso di rimediare. Ma entriamo più a fondo nella questione

Proprio in Mary Poppins, uno dei personaggi, per riferirsi agli spazzacamini (il cui viso era sempre ricoperto da fuliggine nera), usa per due volte il termine “hottentots”. Si tratta di un vocabolo, oggi ritenuto oltraggioso, che veniva usato nel Seicento dai colonizzatori del Sudafrica per indicare i pastori nomadi. In seguito invece con questo termine si è indicato ogni tipo di persona nera.

A oggi questa parola è stata bandita in Sudafrica e anche tutte le culture di lingua inglese tendono a non usarla più. Di conseguenza il BBFC ha consigliato la visione accompagnata del film Disney per i minori. I bambini infatti, che come è noto tendono a ripetere ogni tipo di vocabolo nuovo, potrebbero imparare proprio il termine “hottentots” senza conoscerne il vero significato.