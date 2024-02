Maddalena Stornaiuolo svela l’arma del successo di Mare Fuori a Non Solo Calcio

NEWS

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2024

Mare fuori

A Non Solo Calcio Maddalena Stornaiuolo svela qual è secondo lei l’arma del successo della serie TV del momento, Mare Fuori

Ospite di Non solo Calcio, Maddalena Stornaiuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista con Barbara Carere: “Ecco qual è l’arma del successo di Mara Fuori. La scena più difficile da girare….”

Il successo di Mare Fuori secondo Maddalena Stornaiuolo

A Non Solo Calcio, programma televisivo condotto dalla nostra collaboratrice e giornalista Barbara Carere, ogni lunedì su Radio CRC TV (ch 84 dgt )e su Calcio Napoli 24 (canale 79 dgt) ogni venerdì alle 21:00, questa settimana un’ospite d’eccezione! Parliamo di Maddalena Stornaiuolo, un’attrice molto apprezzata della serie tv Mare Fuori, che ha spopolato in TV e dalla quale serie è stato tratto anche un musical con la regia di Alessandro Siani.

Maddalena Stornaiuolo è molto impegnata anche nel sociale con la sua scuola di recitazione “La Scunizzeria”, che ha lo scopo di dare un’opportunità ai giovani in un quartiere difficile come Scampia.

Maddalena ci confessa l’arma del successo della serie più seguita in TV:

”Credo che sia la nostra unione – confida ai microfoni di Non Solo Calcio – Siamo una famiglia allargata e ci supportiamo a vicenda. La scena più difficile da girare? Sicuramente quella sui tetti d’estate con trenta gradi.

Un caldo infernale, ho rischiato di svenire( ride,ndr). E quella di questa ultima serie che sta andando ora in onda in tv ogni mercoledì sera. Non posso spoilerare però questa scena con Rosa Ricci ( Maria Esposito, ndr) è stata molto forte e commovente”.

La Stornaiuolo è stata intervistata dalla giornalista Barbara Carere, presso Beef Saloon capitanato da Michele Imbriani, una location elegante ed alternativa per i suoi piatti d’eccellenza come il sushi di carne, nel cuore del Vomero.