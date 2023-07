Che fine ha fatto Mascia Ferri? L’ex gieffina compie 50 anni! Cosa fa adesso

NEWS

Debora Parigi | 27 Luglio 2023

Mascia Ferri del GF 2 compie 50 anni

Vi ricordate di Mascia Ferri, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello (quando non esisteva la versione vip)? A condurre il reality c’era Daria Bignardi e le prime edizioni sono ancora nei cuori dei telespettatori, forse perchè mostrava totalmente la realtà di persone sconosciute che non avevamo niente a che fare col mondo dello spettacolo.

Dal GF qualcuno è diventato molto famoso, altri sono tornati alla loro vita e tra questi c’è anche chi ha fatto molta carriea. Mascia, appunto, è una di loro. Dentro la Casa era un vero fiume e fece anche battere il cuore ad Alessandro Lukacs, ma la loro storia non durò lontano dalle telecamere. Nata il 26 luglio 1973, ieri Mascia ha compiuto 50 anni e può dirsi davvero soddisfatta della sua vita.

Noi l’abbiamo conosciuta all’età di 28 anni quando, dopo aver conseguito il diploma, lavorava come barista e ragazza immagine in alcuni locali di Milano Marittima. Il GF le portò grande notorietà e alla fine di questa esperienza fece un calendario molto chiacchierato con Alessia Fabiani fino ad approdare in TV in vari programmi. La popolarità le causò anche dei problemi. Fu proprio lei a raccontare di essere stata costretta ad assumere una guardia del corpo perché ovunque andasse veniva letteralmente presa d’assalto. “Ho iniziato a soffrire di claustrofobia, cosa di cui non avevo mai sofferto. Venivo assalita ovunque mi trovassi. Da Roma in giù, non potevo mai fermarmi in nessun autogrill, nemmeno per andare in bagno”, disse a suo tempo.

Ma oggi Mascia Ferri ha completamente cambiato vita ed è appunto lontana dal mondo dello spettacolo. Sposata da 17 anni con Cristiano Ricciardella, ha anche due figlie: Nina e Lola. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è un’imprenditrice di successo. Nella sua Ravenna, infatti, gestisce diverse attività tra cui un bar e uno stabilimento balneare. Inoltre è divnetata una giocatrice di poker professionista.