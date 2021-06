1 Parla Massimiliano Mollicone

Solo qualche settimana fa abbiamo assistito alla scelta di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne. Come è noto l’ex tronista ha deciso di tornare a casa con Vanessa Spoto, preferendola a Eugenia Rigotti, che nel mentre è rimasta col cuore spezzato. Solo poche ore dopo la scelta così proprio quest’ultima si è confidata al magazine del dating show, e nel corso della chiacchierata ha parlato di quanto accaduto, ammettendo però di non avercela con Massimiliano e di non essersi pentita del percorso fatto negli ultimi mesi. Queste le sue dichiarazioni:

“Non porto rancore a Massimiliano. Non provo né dolore né tristezza perché sono sempre stata pronta a questa eventualità e mi sono riuscita a proteggere. Certamente c’è il dispiacere di aver perso una bella persona con un’anima buona, ma ne troverò sicuramente un’altra in grado di apprezzarmi. Da qualche settimana mi aspettavo questo finale. La mia testa non ha mai smesso di mettermi in guardia e rimproverarmi. Avevo bisogno, e ho voluto, farmi guidare più dal cuore. Lo rifarei”.

Adesso però inaspettatamente a intervenire è stato lo stesso Massimiliano Mollicone. Nel corso di un’intervista insieme alla sua Vanessa per il settimanale Mio, l’ex tronista è tornato a parlare di Eugenia Rigotti, svelando il vero motivo per cui non l’ha scelta. Queste le sue affermazioni, riportate da Isa&Chia:

“La relazione con lei sarebbe stata più serrata perché a volte in esterna capitava che lei dimostrava questo attaccamento nei miei confronti, era più possessiva. Vanessa non lo è e questi sono gli anni più belli è giusto avere i propri spazi”.

Nel mentre Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno anche svelato come prosegue la loro storia, e quali sono i progetti futuri. Andiamo a scoprire cosa ha raccontato la neo coppia.