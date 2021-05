1 La reazione di Eugenia Rigotti

Massimiliano Mollicone è arrivato alla fine della sua avventura di Uomini e Donne. Ieri 13 maggio 2021 il tronista che ha fin da subito ricevuto gli elogi dei telespettatori per la sua storia e il suo modo di porsi, ha preso la sua decisione. Il ragazzo di origini romane era rimasto con due corteggiatrici: Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Quale sarà stata la sua scelta finale?

Il tronista dopo momenti di grandi emozioni si è dichiarato a Vanessa Spoto e dispiaciuto ha dovuto infrangere le speranze di Eugenia Rigotti. Prima di questo attesissimo momento la corteggiatrice ha fatto un bel discorso a Massimiliano…

Dopo queste commoventi parole, è arrivato il momento della verità. Massimiliano Mollicone ha dovuto confessare ad Eugenia Rigotti che purtroppo non è lei la sua scelta. Queste le parole gentilmente raccolte da Coming Soon: “Voglio ringraziarti per quello che hai fatto per me ed aver ascoltato sempre. È difficile parlare quando hai davanti una persona compatibile, ma c’è stata una cosa che non è andata. Dal mio punto di vista, per quanto possa essere importante la razionalità, per creare un futuro insieme a questa età deve esserci anche l’altra parte. Sei stata l’unica ad avermi capito ed è stato un bel regalo. Mi auguro che tu troverai una persona che valga almeno la metà di quello che sei, che possa portarti in alto cosa che non credo di essere in grado di fare”.

Ma quale sarà stata la reazione di Eugenia Rigotti? La corteggiatrice è parsa stranita e con la voce tremante. Ad intervenire è stata poi Maria De Filippi che ha cercato di tranquillizzarla, mentre lei ha ammesso di essere molto dispiaciuta prima di abbandonare lo studio. Massimiliano ha chiesto di poterla salutare, ma lei ha preferito che era meglio lasciar perdere.

Insomma davvero una doccia fredda per Eugenia Rigotti, che si aspettava senza dubbio un finale diverso.