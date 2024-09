Quest’anno nel cast di Ballando con le Stelle c’è anche Massimiliano Ossini. Ma cosa sappiamo sul conduttore? Ecco le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirlo sui social e su Instagram.

Chi è Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini età e biografia

Uno dei volti più noti del piccolo schermo è senza dubbio Massimiliano Ossini. Ma cosa sappiamo sul suo conto e sulla sua biografia? Il conduttore è nato a Napoli il 22 dicembre 1978 e la sua età è pari a 45 anni.

E i dati relativi alla sua altezza e al suo peso? Il presentatore è alto 1 metro e 82 centimetri e pesa circa 78 kg.

Vi siete mai chiesti chi sono i genitori di Massimiliano e dove vive oggi il conduttore? Scopriamolo. Ossini è da sempre molto legato ai genitori, papà Giovanni e mamma Tina. Il presentatore oggi vive con la sua famiglia a famiglia a San Benedetto del Tronto.

Massimiliano è anche uno sportivo. Ma che sport faceva il conduttore? Ossini ha sempre praticato diverse discipline, di recente tuttavia la sua passione è il running.

Vita privata

Sulla vita privata di Massimiliano Ossini abbiamo diverse informazioni.

In molti si chiedono se il conduttore abbia una moglie o se sia separato. Il concorrente di Ballando con le Stelle è sposato con Laura Gabrielli. I due si sono conosciuti all’età di 20 anni e da allora non si sono più separati. Nel 2008 si sono poi uniti in matrimonio.

Dal loro amore sono nati anche tre figli: Carlotta nata nel 2004, Melissa nel 2005 e Giovanni nel 2008.

Non tutti sanno che in passato la moglie di Massimiliano ha dovuto affrontare una lunga malattia. Nel 2008 infatti a Laura è stato diagnosticato un tumore alla tiroide, mentre era in attesa del terzo figlio. A quel punto i medici consigliarono inizialmente alla Gabrielli di interrompere la gravidanza. La coppia tuttavia decise di proseguire e a oggi Laura è guarita completamente.

Dove seguire Massimiliano Ossini: Instagram e social

Il pubblico si chiede di certo dove poter seguire Massimiliano Ossini sui social.

Ma il conduttore ha un profilo Instagram?

La risposta è sì.

Sulla sua pagina, seguita da più di 308mila follower, il concorrente di Ballando con le Stelle condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Carriera

Come sappiamo, Massimiliano Ossini è uno dei nomi più noti del mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, il conduttore si è laureato in scienze della comunicazione e successivamente ha iniziato a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 2000 debutta poi a teatro, quando entra nel cast della commedia teatrale Cyrano de Bergerac.

La popolarità arriverà però solo quando assume il ruolo di conduttore sul canale per ragazzi Disney Channel. A seguire prende in mano le redini delle tre ultime edizioni di Disney Club in onda Rai 2.

Notti sul ghiaccio

Nel 2005 Massimiliano Ossini entra nel cast della prima edizione di Notti sul ghiaccio, il talent show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il conduttore conquista così il cuore del pubblico e vince il programma.

Linea Verde

Nella stagione 2006-2007 conduce ogni domenica mattina Linea verde. Negli anni successivi lo vediamo in Sei più bravo di un ragazzino di quinta?, quiz in onda su Sky.

Lo Zecchino d’Oro

Nel 2010 Massimiliano presenta Lo Zecchino d’Oro Show, il tradizionale show musicale per bambini.

Cose dell’altro Geo

Sempre nello stesso anno entra nel cast di Cose dell’altro Geo.

Nel 2013 presenta E se domani su Rai 3 e Uno Mattina Verde su Rai 1. Dal 2014 conduce su Rai 1 Linea bianca. Ma non è ancora finita. Dal 2016 infatti Massimiliano conduce con Manila Nazzaro e Adriana Volpe Mezzogiorno in famiglia.

Unomattina

Nel 2018 è invece al timone di Unomattina estate. Dal 2021 va invece in onda su Rai 2 con Kalipè – A passo d’uomo. L’anno successivo lo vediamo nelle versioni estive e invernali di Unomattina.

Programmi tv

Ecco un elenco di tutti i programmi tv in cui è possibile vedere Massimiliano Ossini:

Scooter, Disney Club, Random, Notti sul ghiaccio, Linea verde, Linea verde Estate, Linea verde Orizzonti, Sei più bravo di un ragazzino di quinta?, Zecchino d’Oro Show, Cose dell’altro Geo, Premio Bellisario, E se domani, Unomattina Verde, Linea bianca, Mezzogiorno in famiglia, Unomattina Estate, Kalipè – A passo d’uomo e Unomattina.

Non tutti sanno che Massimiliano ha anche scritto dei libri sull’alpinismo:

Kalipè: lo spirito della montagna, Kalipè: il cammino della semplicità, Le montagne rosa: viaggio alla scoperta delle Dolomiti, Kalipè: a passo d’uomo, Giganti di ghiaccio e di pietra: viaggio alla scoperta delle Alpi, I monti azzurri. In cammino sugli Appennini.

Massimiliano Ossini a Ballando con le Stelle

A settembre 2024 per Massimiliano Ossini inizia una nuova avventura. Il conduttore infatti torna a collaborare con Milly Carlucci ed entra nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Il presentatore così si metterà alla prova con questa nuova esperienza e nel corso delle varie puntate danzerà al fianco di Veera Kinnunen.

I concorrenti di Ballando con le Stelle 2024

Quest’anno il cast di Ballando con le Stelle è più ricco che mai. Ma chi sono i 13 concorrenti della nuova edizione del talent show? Andiamo a fare la loro conoscenza:

Tommaso Marini, Federica Nargi, Furkan Palali, Anna Lou Castoldi, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi.

E ancora nel cast di Ballando con le Stelle troviamo: Bianca Guaccero, Nina Zilli, Alan Friedman, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni.

I maestri di Ballando con le Stelle 2024

Il cast dei maestri di Ballando con le Stelle quest’anno si arricchisce di new entry. Non mancano tuttavia anche dei graditi ritorni. Ecco chi danzerà al fianco dei vip:

Sophia Berto, Luca Favilla, Erica Martinelli, Nikita Perotti, Veera Kinnunen, Angelo Madonia, Rebecca Gabrielli.

Tra i maestri troviamo ancora: Alessandra Tripoli, Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Giada Lini, Carlo Aloia e Anastasia Kuzmina.

I giudici di Ballando con le Stelle 2024

Scopriamo chi saranno i giudici di Ballando con le Stelle 2024.

A fare il loro ritorno in giuria saranno come da tradizione Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Il percorso di Massimiliano a Ballando con le Stelle

Tutto è pronto per la partenza di Ballando con le Stelle. Sabato 28 settembre inizia così il percorso di Massimiliano Ossini, che si sta già preparando al meglio per affrontare questa sfida. Ma cosa accadrà? Non resta che attendere per scoprirlo.

