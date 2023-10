Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Ottobre 2023

Grande Fratello

La reazione di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi è stata al centro della puntata. L’attrice è stata al centro di diverse dinamiche. Prima per quanto riguarda la sua relazione con Giuseppe Garibaldi. Alcuni concorrenti, infatti, non la vedono di buon occhio e Fiordaliso l’ha definita “surreale”. Signorini l’ha ripresa e poi ha capito che intendeva altro.

Successivamente si è parlato del rapporto tra Samira e Giuseppe. La concorrente aveva paura di passare per “quella gelosa” a causa delle clip mandate in onda e ha voluto precisare come stanno le cose. Poi si è avvicinata a Beatrice durante la pubblicità rivelandole che cosa le dice Garibaldi quando lei non è nei paraggi.

In ultimo, poi, Beatrice Luzzi è stata mostrata in una clip mentre si siede sul letto di Massimiliano Varrese in tarda notte. L’attore stava parlando con Heidi Baci e Ciro Petrone, ma quando lei si avvicina lui la caccia. Tornati in studio Varrese afferma:

“Sei bugiarda come sempre. Due ore prima mi dai del serpente e di notte viene nel mio letto. Questa è una violazione dell’intimità e della privacy. Come se fossi entrata in casa mia senza bussare e chiedere permesso”.

Alfonso in questo caso è intervenuto e ha affermato: “Questo è il Grande Fratello però, non è casa tua“. Il pubblico ha applaudito alla frase, ma comunque al momento Varrese e la Luzzi non hanno trovato un punto d’incontro. Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse accadere.

Continuate a seguirci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.