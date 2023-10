Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Ottobre 2023

Massimiliano Varrese ad Amici Celebrities

Massimiliano Varrese è uno dei protagonisti dell’edizione corrente del Grande Fratello. Prima si è parlato molto della sua cotta per Heidi Baci e dei due di picche che la ragazza gli ha dato. Nel corso delle puntate si è discusso molto della situazione di tensione che si è venuta a creare tra loro.

Ma non solo, in quanto il concorrente ha avuto degli scontri molto forti con Beatrice Luzzi. Tra loro non regna molta armonia e nemmeno la simpatia. Solo poche settimane fa l’ha definita “squallida, sporca, falsa e ipocrita“. Per poi aggiungere:

“Adesso quando mi capita a tiro… Finisco di cantargliele tutte quante. Lei è una squallida, sporca, falsa, ipocrita… 50 anni e sei ridotta così? Sei messa male. Non c’è da fare esempi. Lei gioca porco, lei cerca sempre di screditare. Io le ho parlato in faccia e ci siamo anche chiariti“.

In molti, però, non si ricordano che l’attore prima del Grande Fratello ha dimostrato le sue doti artistiche in un altro programma. Massimiliano Varrese, infatti, ha cantato e ballato ad Amici Celebrities. La trasmissione è andata in onda nel 2019 e ha visto la conduzione alternata di Maria De Filippi e Michelle Hunziker.

Qui sotto possiamo vedere un video in cui osserviamo Varrese ballare con il corpo di ballo. Lui faceva parte della squadra dei bianchi che, in questa manche, stava vincendo. Ma in che posizione si è piazzato? Massimiliano è riuscito a salire sul podio classificandosi al secondo posto dietro a Pamela Camassa.

