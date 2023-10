Spettacolo

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

Grande Fratello

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione mediatica è Elenoire Ferruzzi. Solo lo scorso anno, come sappiamo, l’influencer ha partecipato al Grande Fratello Vip 7 in qualità di concorrente, e il suo percorso ha diviso il web. Anche quest’anno sembrerebbe che l’ex Vippona stia seguendo assiduamente la nuova edizione del reality show, e nelle ultime settimane non ha risparmiato pesanti critiche alla trasmissione. Elenoire infatti ha non solo detto la sua sulla nuova linea editoriale, ma ha anche commentato il calo di ascolti della trasmissione.

In queste ultime ore, come se non bastasse, l’attrice è tornata alla carica. Durante un battibecco con un utente sui social, Elenoire Ferruzzi ha fatto nuove rivelazioni sul Grande Fratello, scagliandosi per l’ennesima volta contro il reality. L’ex Vippona infatti ha parlato di televoto truccato e delle presunte decisioni degli autori, che, stando alle sue affermazioni, deciderebbero a tavolino tutto quello che accade all’interno della casa. Queste le forti dichiarazioni di Elenoire:

“Ma cosa c’entra il GF, ma che ignoranza. Il GF per me è stato un lavoro, ma come si può paragonare l’esperienza di una persona a un gioco, un lavoro che ha fatto. Ma riprenditi. Che cosa mi doveva insegnare un gioco dove sono stata strapagata per partecipare, dov’è tutto finto, dove gli autori ti dicono quello che devi fare. Cosa avrebbe dovuto insegnarmi, sentiamo? Tu credi ancora che io sia stata sbattuta fuori magari con il vostro televoto? Ma svegliati. È tutto pagato, anche le umiliazioni tesoro”.

Le parole di Elenoire Ferruzzi naturalmente non sono passate inosservate e nel giro delle ultime ore hanno fatto il giro del web. Ancora una volta dunque l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 non le ha mandate a dire e con il suo fare pungente ha condannato per l’ennesima volta il reality show.