Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera al Grande Fratello Massimiliano Varrese ha parlato di leggerezza, affermando di averla sempre portata fin dal suo ingresso. Il pubblico ha notato la divertente reazione di Beatrice Luzzi.

La reazione di Beatrice a Massimiliano Varrese

Ieri sera durante le nomination Beatrice Luzzi ha fatto divertire gli spettatori con la sua reazione alle parole di Massimiliano Varrese, ma per capire meglio dobbiamo fare un passo indietro. Durante le nomination l’attore ha fatto il nome di Fiordaliso affermando che si è scagliata contro Perla “con veemenza“. E siccome si parla spesso di “leggerezza” non gli è piaciuto il comportamento.

La cantante se l’è presa dicendo che “hai rotto con questa storia dei messaggi sbagliati“. Varrese ha replicato che lui fa ciò che più desidera e il confronto è stato interrotto dal conduttore per andare avanti con il programma.

Successivamente è stato il turno di Vittorio, il quale ha fatto il nome proprio di Massimiliano Varrese. Secondo lui i concorrenti hanno bisogno di divertimento e leggerezza “perché è ciò che rende bella questa trasmissione“. Il gieffino non l’ha presa particolarmente bene e ha esclamato:

“Sono spiazzato. Sono io quello più leggero qui dentro perché rido, scherzo e gioco. Adesso Fiorda ce l’ha con me per la nomination e va bene così. Accolgo il suggerimento di Vittorio e ne farò tesoro”.

Paziente "Sono quello più leggero qui dentro"



La faccia di Bea e veramente bellissima sto sputando un polmone dal ridere 🤭 è sempre la più tutto ❤️🔥 #grandefratello pic.twitter.com/fdCRbDvwjl — 🚬Alessio🚬 (@Ale_Taichou_) January 24, 2024

Ciò che ha divertito molto il pubblico del Grande Fratello, però, è stata la reazione di Beatrice Luzzi. Mentre Massimiliano stava parlando la telecamera si è spostata sull’attrice, la quale ha strabuzzato gli occhi come segno di incredulità. Ha in poche parole lasciato intendere di non essere d’accordo con quanto appena ascoltato, in particolare sul fatto di essere una persona “leggera“.

Questo dettaglio forse è sfuggito al conduttore e anche agli altri inquilini, infatti nessuno ne ha fatto menzione. Tuttavia l’occhio attento del popolo del web lo ha notato e ha fatto andare virale il video sui social.