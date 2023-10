NEWS

Debora Parigi | 12 Ottobre 2023

Amici 23

Si è svolta questo pomeriggio, giovedì 12 ottobre, una nuova registrazione di Amici 23 e per le anticipazioni ringraziamo il sito SuperguidaTV. Come per ogni puntata, abbiamo una gara di canto e una di ballo e una classifica finale per entrambe le discipline. Inoltre ci sono anche i compiti per i ragazzi e le sfide lanciate durante la settimana.

Ospiti di questa puntata Emma Marrone che ha giudicato la gara di canto e ha presentato il suo nuovo brano, e Sergio Bernal Alonso, coreografo e danzatore spagnolo, che ha giudicato la gara di ballo. Andiamo quindi a vedere cosa è accaduto nella registrazione.

La gara di canto

Emma ha giudicato la gara di canto della puntata di oggi di Amici 23 e questa è la sua classifica finale:

Come si vede, Ezio non è presente in classifica poiché non si è esibito. Il motivo è un provvedimento disciplinare a causa delle condizioni igieniche in casetta. Maria De Filippi ha mostrato un video su quanto successo ed è venuto fuori, a detta dei suoi compagni, che l’allievo della Pettinelli è quello che meno pulisce e aiuta i compagni ed è il più disordinato.

A tal proposito in casetta è stato fatto un sondaggio tra i ragazzi su chi avesse la camera più in disordine. E in 16 su 19 hanno votato Ezio. Probailmente vedremo questa clip già nel daytime di venerdì 13 ottobre.

La gara di ballo

Nella puntata di oggi di Amici 23 c’è stata anche la gara di ballo, giudicata come detto da Sergio Bernal Alonso. Dai suoi giudizi è venuta fuori la seguente classifica:

Chiara non ha sostenuro la gara poiché doveva sostenere la sfida che vediamo più avanti.

Anticipazioni Amici 23: gara di inediti e di improvvisazione

Come accaduto nelle precedenti due puntate anche in questa c’è stata la gara di inediti per i cantanti. Questa volta hanno partecipato Holden e Sarah e a vincere è stato il primo. Quindi Holden vedrà prodotto il suo inedito.

Anche per i ballerini c’è stata di nuovo la gara di improvvisazione a cui hanno partecipato Kumo, Nicholas e Dustin ed è stata giudicata da Andrea Alemanno. Il premio è ballare all’evento ufficiale di World of dance 2023.

Ma qual è stato il tema di questa gara? Uno alla volta dovevano scegliere una lettera e questa lettera corrispondeva a un oggetto con il quale dovevano creare una coreografia. Maria faceva leggere a ciascuno di loro il sentimento che dovevano rappresentarlo. Solo dopo l’esibizione però la conduttrice svelava a tutti il sentimento.

Kumo ha rappresentato il dolore con una camicia. Dustin ha ballato con un mappamondo che lo trasportava prima in America e poi in India. Nicholas ha ballato con un naso da pagliaccio che lo trasformava in pagliaccio appena lo metteva e lo rendeva normale appena lo toglieva. Ha vinto Kumo.

I compiti e i giudizi dei professori

Le anticipazioni di questa puntata di Amici 23 parlano anche dei vari compiti che hanno dovuto sostenere gli allievi. E quindi partiamo dal canto e come sono andati:

Space ha eseguito il compito della Pettinelli e lei gli ha detto che era piatto, inesistente e non è stata per nulla contenta;

e lei gli ha detto che era piatto, inesistente e non è stata per nulla contenta; Mattew ha eseguito il compito della Pettinelli e per lei è stato sufficiente. Ma ha aggiunto che non gli assegnerà più canzoni come Uptown funk perché gli piace il suo lato rock;

e per lei è stato sufficiente. Ma ha aggiunto che non gli assegnerà più canzoni come Uptown funk perché gli piace il suo lato rock; Mida ha eseguito il compito della Pettinelli che è rimasta sorpresa per la realizzazione. Le è piaciuto, ma ha detto che il problema rimane, cioè che sembra la copia di molti altri cantanti. Per Zerbi è stato bravo;

che è rimasta sorpresa per la realizzazione. Le è piaciuto, ma ha detto che il problema rimane, cioè che sembra la copia di molti altri cantanti. Per è stato bravo; Ezio ha fatto il compito di Rudy cantando Magnifico di Fedez, ma si è bloccato mentre cantava. Per il prof quindi il compito è stato molto insufficiente.

Passiamo adesso ai compiti di ballo e ai giudizi che i ragazzi hanno ricevuto:

Dustin ha eseguito il compito di Todaro che l’ha trovato distante anni luce dall’espressività del professionista Umberto . La Celentano invece era felicissima e con lei era concorde anche Emanuel Lo ;

che l’ha trovato distante anni luce dall’espressività del professionista . La invece era felicissima e con lei era concorde anche ; Nicholas ha eseguito il compito della Celentano, entrambe le coreografie. La Celentano ha dato 4 per la parte legata al primo brano e 1 per la parte legata al secondo. Per la Celentano è stato l’anti-danza soprattutto nella seconda coreografia. Todaro si è detto dispiaciuto perché in prova aveva ballato meglio.

La sfida di Chiara ad Amici 23

La registrazione di oggi di Amici 23 ha visto anche la sfida che ha dovuto sostenere la ballerina Chiara. A metterla in sfida era stato Raimondo Todaro con una lettera che l’aveva fatta molto piangere poiché l’aveva considerata non autentica e vera quando ballava.

La sfidante si chiama Denise e a giudicare la sfida c’era Irma De Paola. Secondo lei entrambe sono state ballerine molto brave, ma Chiara ha le potenzialità per essere una danzatrice versatile.

Quando va in onda Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 va in onda tutte le domeniche alle ore 14 su Canale 5. Questa puntata registrata oggi andrà in onda domenica 15 ottobre.

Dobbiamo specificare che questa registrazione è stata molto lunga, è durata circa 4 ore. Questo significa che non vedremo tutto in onda domenica. Proseguirà sicuramente anche nel daytime di lunedì 16 ottobre alle ore 16.10. In particolare, è probabile che lunedì vedremo i vari compiti sostenuti dai ragazzi.