Ospite della nuova puntata di Ciao Maschio, l’attore Massimo Boldi ha svelato a Nunzia De Girolamo: “Tradii Berlusconi come Giuda fece con Gesù”.

Le parole di Massimo Boldi a Ciao Maschio

Nuova puntata di Ciao Maschio, in programma domani sera in seconda serata su Rai 1. Ospite dell’appuntamento, tra i tanti, è Massimo Boldi. L’amato attore si è raccontato in una lunga chiacchierata con la presentatrice Nunzia De Girolamo.

Una conversazione intensa in cui Massimo Boldi ha fatto alcune confidenze sulla sua carriera lavorativa. Una prima è arrivata su Adriano Celentano, mentre un’altra ammissione è giunta su Silvio Berlusconi:



«Adriano Celentano nell’87 e nell’ 88’, mi disse, ‘’io faccio ‘’Fantastico’’, se non lo fai anche tu, io non lo faccio’’. A quel punto è cominciato un balletto tra Rai e Mediaset, dove io invece ero molto legato a Silvio Berlusconi da una grande amicizia. E invece, come fece Giuda con Gesù, lo tradìì».

Con queste parole Massimo Boldi ha confessato alcuni aspetti che forse non si conoscevano troppo sul “dietro le quinte” del suo lavoro.



In seguito quando Nunzia De Girolamo gli ha ricordato della condanna ad una multa di 2 miliardi e 250 milioni per inadempienza contrattuale, Massimo Boldi ha così risposto: «Quanti soldi erano, mamma mia, bisognava anche averli! Però bisognava risolvere in qualche modo, perché la famiglia era grande ormai. E allora mi sono messo di buona lena, sono andato a bussare a Via dell’Anima, qui a Roma, dove abitava Silvio Berlusconi», ha rammentato.



In seguito Massimo Boldi ha affermato ancora: «Dopo quattro ore, mi ha ricevuto e ci siamo parlati. E lui mi disse: ‘’ma bisogna farle le stron**te nella vita. Sai quante le ho fatte io?’’ Così si sistemò tutto».

Queste sono solo alcune delle dichiarazioni fatte da Massimo Boldi a Ciao Maschio. Per scoprire l’intera intervista non ci resta che attendere la puntata di domani in seconda serata.