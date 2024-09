In una delle interviste più recenti, Stefano De Martino è tornato a parlare del suo primo provino nella scuola di Amici: “Non mi presero, Maria convinse la commissione”.

Stefano De Martino ricorda il suo provino ad Amici

Torniamo all’intervista di Stefano De Martino rilasciata a Gianluca Gazzoli, nel podcast “Passa dal BSMT”. Il conduttore di Affari Tuoi si è lasciato andare ad alcune confidenze sulla sua passata relazione con Belen Rodriguez, alla quale ha replicato. Peraltro ha ricordato anche il suo passato da ballerino, di cui suo padre non sembrava fosse granché felice agli esordi.

E a proposito di questo, Stefano De Martino ha fatto un passo indietro nella sua carriera, quando da ragazzino si è presentato a Cinecittà, tra 2500 persone, per fare i provini ad Amici. Quel giorno non riuscii a fare nulla, perché svenne e perse persino l’ultimo treno per tornare a casa:

“Per quel provino avevo impegnato i gioielli che mi avevano regalato alla comunione. Mentre ero fuori Cinecittà, arriva una ragazza della produzione che mi chiede perchè fosse ancora lì. Io le dico che sarei dovuto tornare a casa entro sera, e che non sapevo come fare. Lei a quel punto mi dice che mi avrebbero messo a disposizione una macchina che mi avrebbe accompagnato direttamente e a casa”.

La delusione di Stefano De Martino dunque era tanta. Ma non si è comunque dato per vinto. Specie nel momento in cui anche sua madre lo iscrisse nuovamente ai casting, ma anche in questo caso non andarono a buon fine e venne scartato! Mentre stava andando via, però, qualcuno posò una mano sulla sua spalla:

“Era Maria! Lei si rivolge alla commissione e dice: questo ragazzo non mi sembra così male, lo teniamo? Tutti gli altri dicono si. Mentre facevo il fruttivendolo iniziai a far i vari casting”.

La vita di Stefano De Martino dunque è cambiata da un giorno all’altro: dal fare il fruttivendolo si è ritrovato nella scuola più famosa d’Italia per imparare l’arte della danza. Così è cambiata la sua vita.

Su Maria De Filippi, per concludere non ha potuto che spendere parole importanti, definendola una persona davvero eccezionale: “Lei mi ha sempre detto che non è importante quello che dicono gli altri che vogliono togliere qualcosa. Mi ha sempre detto di non urlare e di fregarmene”.

E voi conoscevate questo aneddoto di Stefano De Martino?