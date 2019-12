Massimo Troisi: età, carriera, moglie, figli, frasi e film

Massimo Troisi biografia età e carriera

Chi è Massimo Troisi? Massimo nasce a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 19 febbraio 1953. Ultimo di sei figli, i genitori sono Alfredo, un ferroviere, ed Elena, una casalinga. Appassionato da sempre al mondo della recitazione, all’età di 15 anni prende parte alla prima produzione teatrale presso il teatro parrocchiale della Chiesa di Sant’Anna.

La sua carriera nasce nel 1970 con il gruppo La Smorfia, che sette anni più tardi ha visto la presenza al suo interno di Troisi, Lello Arena ed Enzo Decaro. Il successo è arrivato in fretta, approdando al cabaret La Chanson e nella trasmissione radiofonica Cordialmente insieme. Dal 1979 esordisce in televisione nel programma Non Stop, per poi passare a Luna Park condotto da Pippo Baudo. Nel 1981, invece, l’attore debutta sul grande schermo con la commedia da lui sceneggiata e interpretata Ricomincio da tre. Per la sua interpretazione, inoltre, vince due David di Donatello, tre Nastri d’argento e due Globi d’oro. L’anno seguente lo troviamo nella serie Che fai… ridi?, nel film Morto Troisi, viva Troisi e No grazie, il caffè mi rende nervoso. Nel 1983 firma la sua seconda pellicola, ovvero Scusate in ritardo con Giuliana De Sio.

Un anno più tardi si ritrova a collaborare con Roberto Benigni in Non ci resta che piangere. Nel 1986 Massimo Troisi entra nel cast del film Hotel Colonial e ne Le vie del Signore sono infinite. Quest’ultima pellicola vince il Nastro d’argento per la migliore sceneggiatura. Tra il 1988 e il 1989 lo vediamo in Splendor e Che ora è? con Marcello Mastroianni. Entrambi si aggiudicano la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Nel 1990 recita in Il viaggio di Capitan Fracassa, mentre l’ultima sua regia risale al 1991 con Pensavo fosse amore… invece era un calesse. L’ultima fatica dell’artista si intitola Il postino, in cui ha recitato con Maria Grazia Cucinotta.

Fin da ragazzo Massimo Troisi soffriva di problemi al cuore, i quali lo avevano portato a sottoporsi più volte a interventi. Durante uno dei soliti controlli, nel 1993 si sottopone a un intervento durante il quale ha un infarto, ma i medici riescono a salvarlo. Secondo i dottori, a questo punto, la sola soluzione era un trapianto. Tuttavia, l’attore ha deciso di voler girare prima il film. Poco dopo la fine delle riprese, il 14 giugno 1994 l’attore muore a Roma all’età di 41 anni.

La vita privata di Massimo Troisi: fidanzata, moglie e figli

Parlando della vita privata di Massimo Troisi, sembra che l’attore non abbia mai preso nessuna ragazza in moglie e non abbia avuto figli. La fidanzata, con la quale ha condiviso anche gli ultimi suoi anni di vita, dal 1992 al 1994, si chiama Nathalie Caldonazzo. Secondo quanto riporta anche Donna Glamour, i due si sono conosciuti quando lui aveva 39 anni in un bar. Altre relazioni che pare abbia avuto nel corso degli anni sono quelle con Anna Pavignano, Jo Champa e Clarissa Burt.

Massimo Troisi frasi

Ecco alcune delle frasi più famose pronunciate da Massimo Troisi durante la sua vita. A riportarle il sito Frasi Celebri:

Non è che sono contrario al matrimonio; però mi pare che un uomo ed una donna siano le persone meno adatte a sposarsi.

Ma perché siete tutti così sinceri con me, che cosa vi ho fatto di male, io?… Chi vi ha chiesto niente? Queste non sono cose che si dicono in faccia. Queste sono cose che vanno dette alle spalle dell’interessato. Sono sempre state dette alle spalle.

C’è chi sostiene che per raccontare belle storie basta guardarsi attorno. Io non ci credo, perché se così fosse i vigili urbani sarebbero tutti Ingmar Bergman.

L’amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.

Film

Questi, infine, i film a cui ha preso parte Massimo Troisi:

Ricomincio da tre (1981)

(1981) Morto Troisi, viva Troisi (1982)

(1982) No grazie, il caffè mi rende nervoso (1982)

(1982) Scusate il ritardo (1983)

(1983) Non ci resta che piangere (1984)

(1984) Hotel Colonial (1987)

(1987) Le vie del Signore sono infinite (1987)

(1987) Splendor (1989)

(1989) Che ora è? (1989)

(1989) Il viaggio del Capitan Fracassa (1990)

(1990) Pensavo fosse amore… invece era un calesse (1991)

(1991) Il postino (1994)

