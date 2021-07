Il noto tiktoker Matima Miller, conosciuto come Babyface.s è stato ucciso in una sparatoria. Inutile, purtroppo, la corsa in ospedale

Ucciso in una sparatoria Matima Miller

Arriva una tragica notizia dal mondo del web. Il giovane Matima Miller, tiktoker conosciuto con il nome di Babyface.s o Swavy, è morto nella giornata di lunedì a seguito di una sparatoria. Il ragazzo, ucciso a soli 19 anni, era famosissimo sulla piattaforma di TikTok dove contava oltre 2 milioni di follower (profilo ora disattivato).

L’ufficialità della sua scomparsa è stato dato dalla sua famiglia che su Instagram ha pubblicato un comunicato. Dopo la conferma del dipartimento della polizia di Wilmington. Familiari che hanno preferito non entrare troppo nel dettaglio poiché sono in corso le indagini per capirne la dinamica. I suoi cari hanno promesso che manterranno viva la sua memoria. Ecco le parole scelte per salutarlo riportate da Webboh:

«A nome della nostra famiglia vorremmo ringraziarvi per il continuo supporto e amore per Matima Miller, conosciuto anche come Swavy o Babyface. È con grande tristezza che annunciamo la sua scomparsa. Ci è stato portato via a causa di un atto insensato di violenza armata».

E ancora si legge a proposito della morte di Matima Miller:

«Sfortunatamente non siamo in grado di fornire ulteriori informazioni sugli eventi relativi alla sua scomparsa, perché le indagini sono ancora in corso. Tuttavia la famiglia sta lavorando per ottenere giustizia. Questo è solo l’inizio. Manterremo sempre vivo il suo nome. L’impatto che ha avuto sulle persone rimane impareggiabile. Per rispetto verso la nostra famiglia vi chiediamo di astenervi dal riportare informazioni false o non confermate».

La conferma della morte di Matima Miller ha sconvolto non poco i suoi fan, che fin da subito hanno commentato l’accaduto e hanno voluto porgere un messaggio di affetto e vicinanza alla famiglia. Increduli e frastornati per quanto successo, tutti i supporter, esattamente come i suoi cari, chiedono giustizia per Matima.

Nel nostro piccolo noi di Novella2000 e Novella2000.it mostriamo il nostro cordoglio per quanto capitato a Matima Miller.

