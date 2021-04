Matrimonio a prima vista 2021 anticipazioni sesta puntata: qualcuno perde la fede nuziale

1 Matrimonio a prima vista 2021 sesta puntata

Cosa accadrà nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2021 secondo le anticipazioni? La quinta puntata ha visto le coppie partecipare ad un workshop con gli esperti e poi iniziare le convivenze. E non sono mancati i problemi.

Infatti se per Martina e Francesco e per Fabio e Clara la situazione va più che bene, al workshop Santa e Salvatore hanno dimostrato di avere grossissimi problemi. Per le convivenze, invece, le prime due coppie sono partite in maniera entusiasta, mentre Santa non si è mostrata propensa. Ma non sono mancati i problemi. Francesco ha esposto a Martina il fatto che ogni tanto dovrà andargli incontro. Mentre Clara ha iniziato a manifestare il suo malessere per la partenza di Fabio.

Si arriva così alle anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2021. Nel nuovo episodio c’è chi deciderà di farsi un tatuaggio uguale, mentre Clara dovrà fare i conti con la lontananza di Fabio, ricevendo una notizia sconvolgente. Per Santa e Salvatore, invece, le cose andranno ancora peggio.

Ma vediamo nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà ai sei protagonisti di questa edizione…