Chi sono Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale di Matrimonio a prima vista 2021

Chi sono Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021 è formata da Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Salvatore Bonfiglio ha 32 anni di età ed è di Patti, in provincia di Messina. Vive da solo vicino al mare, ma il mare non gli piace più di tanto e non ci va praticamente mai. Grande sportivo, è molto appassionato di ciclismo e gli piacciono i viaggi in bicicletta, appunto. A tal proposito, ha addirittura girato mezza Europa sui pedali. Dice di avere un carattere un po’ complicato, con cioè molti pregi, ma anche un bel po’ di difetti. Inoltre è una persona molto razionale e che non si scioglie facilmente. Ma in una relazione per lui accogliente potrebbe lasciarsi andare e decollare. Vorrebbe al suo fianco una ragazza che sia se stessa, che sappia prendere l’iniziativa e tenergli testa.

Santa Marziale ha 27 anni di età ed è della provincia di Catania. Di se stessa dice di non aver tutte le rotelle a posto e di essere un po’ pazza. La affascina lo studio delle persone, delle caratteristiche e degli usi delle persone, insomma il fattore psicologico. E le piace lo studio delle affinità tra le persone, proprio come accade in Matrimonio a prima vista. In sé ha un lato molto rosa e romantico, a volte forse ancora bambino. Inoltre è una grande amante dei viaggi e non le dispiacerebbe staccarsi dalla sua realtà per andare altrove, anche lontano. Spera quindi di trovare un ragazzo con queste sue stesse passioni. E siccome lei ama molto gli animali, vorrebbe che anche il suo uomo li amasse.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Salvatore e Santa a Matrimonio a prima vista 2021

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti anche questa volta ha selezione tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 2021 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Salvatore Bonfiglio e Santa Mariziale. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità del 77%. Non solo vivono entrambi in Sicilia, ma hanno entrambi un desiderio e una voglia di evadere. Il fatto che sono tutti e due in un’isola, ma hanno la convinzione che potrebbero vivere addirittura all’estero o comunque in un altro paese, potrebbero effettivamente farlo insieme.

Il percorso nel programma

Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 2021 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

Prima e seconda puntata

Nella prima puntata i due hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Quindi hanno dato la notizia ai rispettivi amici e famiglie e sono inziate le prime forti emozioni. C’è stata quindi la scelta dell’abito e l’attesa per il grande giorno. A tal proposito i due sono volati a Milano per potersi sposare.

Nella seconda puntata Salvatore e Santa sono convolati a nozze, ma per lei la prima impressione non è stata così positiva. Il motivo è perché se lo aspettava esteticamente diverso. Convinti di non aver nessun parente e amico al ricevimento, hanno invece ricevuto una sorpresa con la presenza al pranzo delle persone a loro più care. Hanno parlato, ma non sono comunque decollati soprattutto per la timidezza da parte di lui.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2021 in streaming

Matrimonio a prima vista 2021 va in onda a partire dal 10 marzo ogni mercoledì alle 21.20 sul canale Real Time.

Inoltre da martedì 19 gennaio, pagando un abbonamento, è possibile vedere le puntate in anteprima sulla piattaforma DiscoveryPlus.

Se non potete vedere le puntate in diretta o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Infatti tutte le puntate possono essere recuperare dal giorno dopo la messa in ondaz sulla piattaforma DiscoveryPlus senza nessun abbonamento.

