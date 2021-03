Chi sono Francesco Muzzi e Martina Pedaletti di Matrimonio a prima vista 2021

Per Matrimonio a prima vista 2021 una delle coppie è formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Conosciamoli meglio e vediamo il loro percorso nel programma.

Chi sono Francesco Muzzi e Martina Pedaletti

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021 è formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Francesco Muzzi ha 37 anni di età ed è di Roma. Nella vita lavora come tassista e vive con la madre e un cagnolino. Ha due sorelle più grandi di lui. Gli piace molto ascoltare le persone perché pensa che ognuna di loro possa lasciargli qualcosa su cui riflettere. Grande amante dei tatuaggi, la maggior parte della sua pelle è tatuata. Inoltre possiede una moto sulla quale non ha fatto salire ancora nessuno. Ha però due caschi e quindi spera che arrivi qualcuno a fargli compagnia. In una donna cerca complicità perché pensa che oltre ad essere la sua compagna, debba essere anche la sua migliore amica con cui confidarsi, parlare e scherzare. Francesco ha un modo di fare molto scherzoso, ma è anche una persona profondamente seria.

Martina Pedaletti ha 34 anni di età ed è di Roma. Parlando del suo lavoro, è un’addetta alle vendite e la sera lavora come barlady, tirando fuori tutto il meglio di sé. Si definisce vulcanica perché fa un milione di cose e cerca una persona proprio come lei. Ha anche tantissime passioni, le più importanti sono i viaggi, la palestra e i suoi gatti: Penny e Polpetta. I due felini vivono con lei da 7 anni e li considera come sue figlie. Inoltre ama i tatuaggi e cerca proprio un uomo tatuato.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Francesco e Martina a Matrimonio a prima vista 2021

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il team di esperti anche questa volta ha selezione tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 2021 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità dell’82%. Partono da posizioni molto lontane, lui è caldo mentre lei è fredda, ma si riuniscono grazie ad un’empatia comunicativa che li contraddistingue. Oltre a questo ci sono anche dei canoni estetici che l’uno vorrebbe dell’altra.

Il percorso nel programma

Francesco Muzzi e Martina Pedaletti sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 2021 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

Prima e seconda puntata

Nella prima puntata i due hanno ricevuto la notizia che si sarebbero sposati dopo 15 giorni. Quindi hanno dato la notizia ai rispettivi amici e famiglie e sono inziate le prime forti emozioni. C’è stata quindi la scelta dell’abito e, a tal proposito, non potendo Martina essere presente per motivi di lavoro, è stato Francesco a scegliere il suo abito. E a lei è piaciuto tantissimo.

Nella seconda puntata Francesco e Martina sono convolati a nozze, ma la prima impressione non è stata positiva per lei. A primo impatto non le è piaciuto lo sposo. Ma nel corso della cerimonia, delle foto e del pranzo ha piano piano cambiato idea, trovandolo molto simpatico, alla mano e una persona completamente diversa da ciò che pensava.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2021 in streaming

Matrimonio a prima vista 2021 va in onda a partire dal 10 marzo ogni mercoledì alle 21.20 sul canale Real Time.

Inoltre da martedì 19 gennaio, pagando un abbonamento, è possibile vedere le puntate in anteprima sulla piattaforma DiscoveryPlus.

Se non potete vedere le puntate in diretta o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Infatti tutte le puntate possono essere recuperare dal giorno dopo la messa in ondaz sulla piattaforma DiscoveryPlus senza nessun abbonamento.

