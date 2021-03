Matrimonio a prima vista 2021: quando inizia, coppie e streaming

Ecco quando inizia Matrimonio a prima vista 2021 su Real Time: le coppie, le puntate, come seguirlo in TV e in streaming.

Arriva Matrimonio a prima vista 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione a partire dalle coppie scelte, il cast, le puntate, quando va in onda e dove vederlo anche in streaming.

Quando inizia Matrimonio a prima vista 2021 su Real Time

Dopo il grandissimo successo degli scorsi anni, torna Matrimonio a prima vista con l’edizione 2021. Il programma si basa sul format Married at First Sight, esportato in tantissimi Paesi in tutto il mondo.

In Italia le prime tre stagioni sono andate in onda su Sky, mentre dal 2019 il programma è stato comprato da Real Time. Ma quando va in onda Matrimonio a prima vista Italia 2021?

Le selezioni sono iniziate come sempre molti mesi prima delle nozze con dei colloqui online. Dopo un’attenta scrematura, un buon numero ha incontrato individualmente gli esperti per rispondere al alcuni test attitudinali. Poi, solo i candidati più convincenti sono stati chiamati a Milano per il colloquio individuale e quindi per selezionare i tre uomini e le tre donne per l’esperimento.

Arriviamo quindi all’inizio di Matrimonio a prima vista 2021 che va in onda ogni mercoledì a partire dal 10 marzo alle ore 21.20 su Real Time. Ma già dal 19 gennaio può essere visto in anteprima su DiscoveryPlus.

Le puntate di Matrimonio a prima vista

Quante sono le puntate di Matrimonio a prima vista 2021? Il programma avrà un totale di 8 puntate, come ogni anno. L’ultima sarà ovviamente dedicata alla decisione degli sposi dopo 4 settimane di matrimonio. Inoltre ci sarà una puntata speciale dedicata ai protagonisti alcuni mesi dopo la scelta finale. Servirà a capire se è cambiato qualcosa dopo l’ultima volta.

Matrimonio a prima vista 2021 cast

Come ogni anno, Matrimonio a prima vista vede 6 perfetti sconosciuti unirsi in matrimonio in base alla scienza. Attraverso test, colloqui e valutazioni di psicologi, vengono infatti selezionati 3 uomini e 3 donne che poi diventeranno delle coppie. E si conosceranno solo il giorno delle nozze. A questo punto passeranno insieme 4 settimane alla fine delle quali sceglieranno se restare ancora sposati o divorziare.

Il team di esperti

A formare le coppie e a dare il loro contributo psicologico durante tutto l’esperimento sociale c’è un team di esperti formato da tre persone, ognuna delle quali inerente ad un campo specifico.

Il primo esperto di Matrimonio a prima vista 2021 è Mario Abis, il sociologo che formerà le coppie in base all’ambito socio-culturale da cui provengono. Sarà importante per gli sposi poiché fornirà loro i modi necessari per comprendersi e avere un’intesa di coppia.

Troviamo inoltre Nada Loffredi, la sessuologa ormai nota al pubblico del programma. Oltre a dare il suo contributo nella formazione delle coppie prendendo in cosiderazione l’aspetto sessuale dei vari individui, seguirà anche le coppie nei momenti di difficoltà a livello sessuale, ovviamente. Aiuterà quindi i partecipanti nei momenti più delicati del loro rapporto.

Infine ritroviamo Fabrizio Quattrini. Lo psicoterapeuta di coppia è socio fondatore e presidente dell’Istituto italiano di Sessuologia Scientifica di Roma. A Matrimonio a prima vista 2021 si occuperà della parte che riguarda il conoscersi in una coppia, aiutando, chi ha problemi, con degli esercizi pratici. Sarà colui che darà un contributo fondamentale nel non arrendersi al primo ostacolo.

Le coppie di Matrimonio a prima vista 2021

Per l’edizione 2021 di Matrimonio a prima vista sono previste come sempre tre coppie di perfetti sconosciuti. Conosciamo quindi chi sono i portagonisti.

La prima coppia è formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti con un’affinità dell’82%. Francesco ha 37 anni, è di Roma e nella vita fa il tassista. Gli piace molto ascoltare le persone perché oguna di loro gli lascia qualcosa su cui poi riflettere. La maggior parte della sua pelle è tatuata. In una donna cerca complicità. Ha anche una moto, ma non ci ha fatto ancora salire nessuno. Ha un modo di fare molto ironico e scherzoso, ma è anche una persona profondamente seria. Martina ha 34 anni e viene da Roma. Nella vita è un’addetta vendita e la sera lavora come barlady, tirando fuori il meglio di lei. Si definisce vulcanica perché fa un milione di cose. Le sue grandi passioni sono i viaggi, la palestra e i suoi gatti: Penny e Polpetta. Ama i tatuaggi e cerca un uomo tatuato.

La seconda coppia è formata da Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale con un’affinità del 77%. Salvatore ha 32 anni e viene da Patti, in provincia di Messina. Vive da solo vicino al mare, che non gli piace più di tanto. È appassionato di ciclismo e gli piacciono i viaggi in bicicletta, ha addirittura girato mezza Europa. Dice di avere un carattere un po’ complicato, con molti pregi, ma anche molti difetti. Vorrebbe una ragazza che sia se stessa, che prenda l’iniziativa e sappia tenergli testa. È molto razionale, che non si scioglie facilmente, ma in una relazione accogliente potrebbe decollare. Santa ha 27 anni ed è della provincia di Catania. Di sé dice di non avere tutte le rotelle a posto. La affascina molto lo studio delle persone e quello per trovare le affinità. Ha un lato molto rosa e fiabesco, forse ancora un po’ bambino.

La terza coppia è formata da Fabio e Clara con un’affinità dell’84%. Fabio ha 32 anni, viene da Legnano, al momento è disoccupato e vive da solo. Ama lo sport che reputa una valvola di sfogo, va in bicicletta e gioca a beach volley. Non è prontissimo a diventare marito, ma se va tutto bene pensa che possa essere la volta buona. È una persona di cuore, con una gentilezza particolare che però non si nota subito. Clara ha 28 anni e viene da Brescia. Si definisce molto solare e chiacchierona. La sua famiglia, molto unita, è formata da quattro persone: lei, madre, padre e sorella. Al piano di sopra ci sono i nonni. Ha tantissimi animali: cani, gatti e cocorite. Spera di trovare una persona adatta a lei e vorrebbe innamorarsi. È una donna con una certa fragilità: non la ostenta, ma non la tiene neanche troppo nascosta.

Dove vedere Matrimonio a prima vista in streaming

Come vi abbiamo detto, Matrimonio a prima vista 2021 va in onda a partire dal 10 marzo ogni mercoledì alle 21.20 sul canale Real Time.

Inoltre da martedì 19 gennaio, pagando un abbonamento, è possibile vedere le puntata in anteprima sulla piattaforma DiscoveryPlus.

Se non potete vedere le puntate in diretta o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Infatti tutte le puntate possono essere recuperare dal giorno dopo la messa in ondaz sulla piattaforma DiscoveryPlus senza nessun abbonamento.

Novella 2000 © riproduzione riservata.