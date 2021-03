3 Tommaso Zorzi ha evitato Giulia Salemi?

Gelo totale tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due influencer, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, non riescono proprio a ritrovarsi dopo le varie incomprensioni avute ancor prima del reality. Un’amicizia ricca di incomprensioni e tensioni. Se da una parte lei ha sempre detto di essere sua amica, il rampollo milanese ha raccontato l’esatto opposto, definendola “una conoscente”.

Nel corso dell’ultima ospitata a Verissimo mentre Giulia Salemi ha preferito non tornare sull’argomento, riservando però un piccolo spiraglio di speranza per poter veramente recuperare quanto perso, Tommaso Zorzi non si è risparmiato. Tra loro, però, pare sia successo qualcosa nel dietro le quinte, almeno stando ad alcune indiscrezioni.

Ad Ogni Mattina, quest’oggi, l’esperto di pettegolezzi, Santo Pirrotta ha rivelato un retroscena inedito sull’incontro a Verissimo, nel backstage, tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Ecco il gossip emerso nel programma di Adriana Volpe, la quale ha immediatamente esordito: “Tommaso e Giulia avranno sicuramente messo da parte le incomprensioni finito il GF Vip, chiarito e fatto la pace”.

Pirrotta, però, non è sembrato dello stesso avviso e ha rivelato il gossip su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: “Dietro le quinte di Verissimo non hanno fatto pace. Giulia ha provato a salutarlo e lui si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale, non ne vuole proprio sapere. I due sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero”.

Al momento quindi non sembra esserci alcuna possibilità che Tommaso Zorzi e Giulia Salemi possano tornare ad essere amici. Ma chissà, il tempo potrà cambiare le carte in tavola. Intanto proprio il rampollo milanese non ci è andato tanto per il sottile a Verissimo e ha replicato alle ultime dichiarazioni della bella italo-persiana sul suo conto…