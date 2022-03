Matrimonio a prima vista 8 anticipazioni sesta puntata: una forte discussione che cambierà tutto

1 Matrimonio a prima vista 8 sesta puntata

Siamo quasi alla conclusione di Matrimonio a prima vista 8 e quindi con le anticipazioni sappiamo cosa accadrà nella sesta puntata. Nella quinta puntata ci sono stati la conclusione dei viaggi di nozze e l’inizio delle convivenze. Inoltre gli sposi e le spose si sono incontrati (divisi) per una prima reunion e da qui sono sorte situazioni molto diverse.

Nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista 8 le convivenze continueranno, ma non tutto sarà rose e fiori. Una coppia riuscirà finalmente a superare uno scalino insormontabile e ad un uscire da una situazione che di amore non aveva niente. Un’altra invece affronterà un accesissimo litigio, ma che potrebbe portare ad una svolta.

Infine ricordiamo che una coppia dovrà affrontare una settimana di lontananza. E tutto questo avrà delle ripercussioni non totalmente positive. Ciò significa che in generale i rapporti potrebbero non essere come sono iniziati.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio, coppia per coppia, cosa accadrà…