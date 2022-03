Matrimonio a prima vista 8 anticipazioni settima puntata: la reunion delle coppie porta a dei cambiamenti

1 Matrimonio a prima vista 8 settima puntata

La fine di Matrimonio a prima vista 8 si sta avvicinando e siamo arrivati alla settima puntata di cui abbiamo le anticipazioni. Nella sesta puntata le convivenze sono andate avanti e ci sono stati dei forti cambiamenti. Una coppia è riuscita a superare la friendzone, un’altra ha avuto un litgio molto acceso che però ha permesso un’evoluzione, mentre la terza coppia è arrivata a dire che probabilmente non sono fatti l’uno per l’altra.

Nella settima puntata di Matrimonio a prima vista 8 le coppie di sposi saranno quasi alla fine del percorso. Questa è infatti la puntata prima della scelta finale, quindi il tempo per capire certe cose è davvero poco. All’inizio, quindi, i sei protagonisti passeranno del tempo per capire certe situazioni. Una coppia, a causa del lavoro, dovrà passare del tempo divisa, un’altra invece avrà un incontro con un esperto. Infine la terza coppia si confesserà con degli amici per avere anche un’opinione esterna.

Poi ci sarà la reunion finale con tutte le coppie insieme. Proprio questa sarà l’occasione non solo per confrontarsi, ma anche per dare e ricevere consigli. Proprio questa sarà l’occasione per qualcuno per cambiare rotta rispetto a quanto si pensava all’inizio.

Andiamo a vedere meglio nel dettaglio cosa accadrà…