NEWS

Debora Parigi | 24 Novembre 2022

Matrimonio a prima vista

Anticipazioni settima puntata Matrimonio a prima vista 9

Si avvicina la scelta delle coppie di Matrimonio a prima vista 9 e grazie alle anticipazioni della settima puntata vediamo come passeranno le ultime settimane di convivenza. Come sappiamo dalla scorsa puntata, sono rimaste solo due coppie: Solange e Michele, Michela e Alex. Carolina e Lucas, infatti, sono stati squalificati poiché è stato scoperto che lui ha preso parte all’esperimento per visibilità.

Eccoci quindi al percorso delle coppie rimaste e partiamo da Michela e Alex. Lei partirà per un paio di giorni per andare a Dubai ad un congresso di lavoro. Sarà l’occasione per entrambi di capire se si mancheranno. Ed infatti non si sentiranno per quei due giorni. Col suo ritorno, però, lei sembra che capirà di non aver sentito tutta questa mancanza. Insomma, lei sarà sempre un vero e proprio punto interrogativo.

Per quanto riguarda invece Solange e Michele, passeranno un momento davvero complicato. Chiederanno, infatti, l’aiuto di un esperto per risolvere il loro problema di comunicazione. Solo che poi, il cambiamento chiesto da lei e che lui metterà in atto, porterà ad un’altra situazione problematica. Ma per fortuna riusciranno a risolverla e lei aggiungerà un piccolo tassello di sicurezza grazie anche ad un pranzo a casa dei genitori di lui.

Concludiamo le anticipazioni di questa settima puntata di Matrimonio a prima vista 9 con la reunion delle coppie. I quattro sposi rimasti si incotreranno tutti insieme per confrontarsi anche sull’esperienza e capire le relazioni degli altri. Proprio in questa situazione, le due coppie scopriranno cosa è successo a Carolina e Lucas, attraverso due lettere scritte da loro. Il contenuto avrà due versioni completamente diverse, ma tutti e quattro gli sposi crederanno a Carolina.

Scopriamo adesso dove e quando vedere questa nuova puntata dello show…