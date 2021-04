Matrimonio a prima vista Italia: un’ex protagonista storica fa coming out

1 Daniela Benvenuto fa coming out

Il programma Matrimonio a prima vista Italia è arrivato alla sua sesta edizione, ma molti ricordano anche i vecchi protagonisti. E ciò che forse ci ricordiamo di più è il fatto che di quei matrimoni non è ne è continuato nemmeno uno. Ma cosa fanno i protagonisti oggi? Sono rimasti in buoni rapporti? Hanno nuove relazioni? Grazie ad uno sposo della quarta edizione, Marco Rompietti, possiamo scoprire qualche novità sui vecchi protagonositi del programma. Marco, infatti, ha un canale Twich in cui ogni settimana fa un’intervista ad un vecchio protagonista di Matrimonio a prima vista Italia. Nell’occasione, non solo i due si confrontano sull’esperienza vissuta, ma parlano anche della loro vita attuale.

A tal proposito, nell’ultima intervista Marco ha incontrato Daniela Benvenuto che ha partecipato all’esperimento sociale nella terza edizione sposando Roberto Orlandini. Il loro matrimonio non era iniziato benissimo, spesso discutevano, considerando anche che a lei non era molto piaciuto il marito e non era scattata la scintilla. Lui, invece, era rimasto affascinato e aveva cercato più volte di conquistarla, ma invano. I due alla fine avevano divorziato.

Così, nell’intervista con Marco, Daniela ha ricordato quei momenti della vita matrimoniale tra cose belle e brutte. Ma ha anche fatto una rivelazione inaspettata che ha davvero sorpreso gli ascoltatori. Daniela Benvenuto ha fatto coming out rivelando di essere innamorata di una donna con la quale è molto felice e con cui vive. Ecco le sue parole:

Non sono single e sono molto felice. È stato un percorso complicato, all’inizio non è stato facile. È una cosa che è nata da meno di un anno. Il momento più liberatorio è stato quando l’ho detto a mia mamma. Dopo Roberto ho avuto alcune frequentazioni che non si sono mai sviluppate in una relazione seria.

La fidanzata di Daniela Benvenuto si chiama Samantha ed è stata presentata proprio durante la diretta su Twich. Successivamente lo stesso Marco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con le due ragazze accompagnato da un bel commento.

Dietro alla chiacchierata in live su Twitch di ieri sera c’è tanto. C’è la voglia di guardare avanti, c’è la voglia di sorridere e soprattutto la voglia di amare. In mezzo c’è amicizia (la nostra), commozione (di entrambi) e … tante cose che sono pure, vere ed esulano dal contesto social. A Daniela e Samantha: siete belle.

Ma vediamo le ultime news su Matrimonio a prima vista Italia…