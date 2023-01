Rivelati i protagonisti della nuova edizione di Matrimonio a prima vista

NEWS

Debora Parigi | 26 Gennaio 2023

Matrimonio a prima vista

I nomi e le informazioni degli sposi della prossima edizione di Matrimonio a prima vista

Si è conclusa da pochi mesi l’edizione numero 9 di Matrimonio a prima vista (la sesta da quando il programma è di Discovery e va in onda su Real Time). Ma oggi abbiamo i nomi dei protagonosti della nuova edizione che è stata registrata in questo periodo.

Le puntate saranno caricate tra qualche mese sul sito di Discovery Plus e potranno essere viste in anteprima con l’abbonamento alla piattaforma. Per la messa in onda in chiaro dovremo aspettare probabilmente ottobre. Andiamo quindi a conoscere chi sono gli sposi della prossima stagione.

Mattia Benedetto

Il primo sposo si chiama Mattia Benedetto, ha 36 anni e viene da Cafasse in

provincia di Torino. Dopo aver studiato informatica, ha iniziato subito a lavorare in proprio come giardiniere nell’impresa di famiglia.

Ha una famiglia unita a cui è molto legato. I genitori sono in pensione e la sorella più grande ha due bambine che Mattia adora. Tra le sue passioni ci sono i video giochi e i film horror. Gli piace inoltre organizzare cene e cucinare. Ama la Scozia, ragione per cui spesso partecipa a feste scozzesi indossando il kilt.