1 Il divertente video di Matteo Berrettini

Sono stati giorni di grande soddisfazione gli ultimi per Matteo Berrettini. Il noto tennista infatti ha disputato la finalissima di Wimbledon, scontrandosi con il campione assoluto numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Nonostante lo sportivo non sia riuscito a vincere la gara, per il nostro paese l’orgoglio è stato comunque tantissimo. Per la prima volta nella storia della competizione infatti un italiano ha potuto accedere alla finalissima del torneo, e pur essendosi classificato al secondo posto, Berrettini ha dimostrato il suo valore e la sua forza. Solo alcune ore fa abbiamo anche scoperto quanto ha guadagnato dunque Matteo dopo Wimbledon. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, il tennista avrebbe portato a casa ben 1.048.224 euro. Questo quanto si legge in merito:

“Il montepremi di Wimbledon 2021 è più basso rispetto a quello del 2019. Quest’anno tra i giocatori saranno suddivise 35 milioni di sterline (contro i 41 milioni del 2019). Djokovic, vincendo Wimbledon 2021, si aggiudica 1.979.979 euro (contro i 2.630.813 euro del 2019, -24,7%). Berrettini, invece, guadagna 1.048.224 euro. I semifinalisti si portano a casa circa la metà (541.582 euro). Chi si ferma ai quarti guadagna, invece 349.408 euro, cifra che è stata aumentata del +5,8% rispetto al 2019”.

Nel mentre dopo la finale di Wimbledon, che si è disputata lo stesso giorno della finale degli Europei 2020, Matteo Berrettini si è recato allo stadio di Wembley, dove ha avuto modo di assistere al match. Ma non solo. La fidanzata del tennista ha registrato un video nel quale si notano le divertenti espressioni di Berrettini durante i rigori di Italia-Inghilterra, e il filmato in queste ore sta facendo il giro del web. Ecco la clip in questione:

Tornato in Italia, Matteo è stato anche ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale, insieme agli Azzurri. Rivediamo cosa ha dichiarato il tennista in merito all’incontro e sulla vittoria dell’Italia agli Europei 2020.