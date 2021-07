1 Il montepremi di Matteo Berrettini

Non solo la finale degli Europei 2020. Ieri infatti si è svolta anche la finalissima di Wimbledon, il torneo di tennis più antico di sempre, che quest’anno festeggia la sua 144esima edizione. Per la prima volta nella storia della competizione a contendersi la vittoria c’era anche l’italiano Matteo Berrettini, che si è dovuto scontrare con il campione assoluto numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Proprio quest’ultimo ha vinto il torneo, battendo così il tennista nostrano, che tuttavia può in ogni caso ritenersi soddisfatto dell’importante traguardo raggiunto.

Il campione italiano infatti non è rimasto a bocca asciutta, e oltre all’orgoglio per essersi classificato al secondo posto si è portato a casa anche un ricco montepremi. Ma quanto ha guadagnato dunque Matteo Berrettini a Wimbledon? A svelarlo è Il Corriere dello Sport. Stando a quanto si legge, pare che la somma disponibile quest’anno per i campioni sia stata più bassa rispetto a quella del 2019 (nel 2020 a causa della pandemia il torneo non si è svolto, ndr), ammontando dunque a 35 milioni di sterline, rispetto ai 41 milioni di due anni fa. Secondo le stime, Djokovic, vincendo Wimbledon 2021, si è portato a casa ben 1.979.979 euro, mentre Berrettini invece ha guadagnato ben 1.048.224 euro. Questo quanto si legge in merito:

“Il montepremi di Wimbledon 2021 è più basso rispetto a quello del 2019. Quest’anno tra i giocatori saranno suddivise 35 milioni di sterline (contro i 41 milioni del 2019). Djokovic, vincendo Wimbledon 2021, si aggiudica 1.979.979 euro (contro i 2.630.813 euro del 2019, -24,7%). Berrettini, invece, guadagna 1.048.224 euro. I semifinalisti si portano a casa circa la metà (541.582 euro). Chi si ferma ai quarti guadagna, invece 349.408 euro, cifra che è stata aumentata del +5,8% rispetto al 2019”.

Nel mentre questa mattina Matteo Berrettini, rientrato in Italia, è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale insieme agli Azzurri, che ieri sera hanno portato il nostro paese alla vittoria degli Europei 2020. Andiamo a leggere le dichiarazioni del tennista su quanto accaduto.