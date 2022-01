1 Il ringraziamento di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini ce l’ha fatta a vincere un nuovo match, quello contro Brendon Nakashima, nonostante i problemi di stomaco che ha avuto. I più attenti forse lo avevano intuito dalle sue smorfie dovute al dolore. Tutto, però, si è risolto per il meglio grazie all’intervento tempestivo del medico che gli ha fornito una medicina, ovvero l’Imodium. E proprio tale medicamento ha voluto ringraziare il tennista a fine incontro.

Qui sotto, infatti, possiamo vedere un video in cui Berrettini scrive sulla telecamera: “Imodium! Grazie!“. Non essendosi presentato in conferenza stampa per farsi controllare da un dottore, in seguito, ha rilasciato delle dichiarazioni. Ecco cosa riporta anche La Gazzetta dello Sport:

Subito dopo la partita sono andato a farmi visitare perché ho sofferto davvero molto. Mi sentivo esausto, non avevo forze. Ora però sto molto meglio. Anche il colorito è più sano e sicuramente al prossimo match andrà meglio. Sono contento di come sono riuscito a gestire sia il suo tennis che le mie difficoltà.

Soddisfatto della prova di Matteo Berrettini anche il tecnico Vincenzo Santopadre: “Matteo è riuscito a fare tutto quello che si era prefissato prima del match. Non è partito benissimo come gioco, anche perché l’avversario era tosto, un giocatore che fa tutto piuttosto bene, ma è riuscito a trovare un equilibrio. Questo dimostra che è ormai un giocatore esperto e maturo. Purtroppo ha avuto quei problemi intestinali nel terzo set, ma anche lì ha avuto la capacità di portare a casa punti importanti. Siamo molto contenti“. Parole piene di orgoglio. Vedremo adesso come se la caverà nel prossimo match, ovvero quello contro Kozlov.

