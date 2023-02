Matteo Diamante, ex di Nikita, si scontra subito con Luca

NEWS

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2023

GF Vip 7

È scontro tra Matteo Diamante e Luca Onestini

Matteo Diamante ieri sera ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip 7. Prima di questo momento, però, ha avuto modo di confrontarsi con Nikita Pelizon, alla quale ha riservato parole al miele, riconoscendo di aver fatto degli errori con lei. Poco dopo, però, Alfonso Signorini ha coinvolto anche Luca Onestini. Perché? Vi domanderete.

Ebbene fuori dalla Casa Matteo Diamante ha avuto spesso da ridire sui comportamenti di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon. Così, per tale ragione, il conduttore ha pensato di farli incontrare e avere così un primo faccia a faccia.

Dalla sua Matteo Diamante sostiene che non si sia trattato di un insulto ma di un invito: “Non è un ragazzino e nemmeno un cretino, anzi tu sei molto intelligente. Sei anche simpatico e ca**aro come me, ma ci sono cose che mi hanno dato fastidio. Nei reality è tutto amplificato, ma gli errori si fanno in due. Lei non è una persona cattiva. Vedere certi filmati non mi è piaciuto, così tutto quello che hai fatto. Luca hai allungato le mani in più occasioni”, facendo poi degli esempi.

Sebbene Matteo Diamante si sia detto piuttosto sicuro, Luca Onestini, invece, non sembra pensarla allo stesso modo. Il vippone ha negato: “Io vengo accusato di cose che non ho fatto e allora mi difendo, abbi pazienza”.

Il confronto tra Luca e Matteo arriva all'istante… ed è tutt'altro che pacifico 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/cZ77Pyf8US — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2023

A seguire a Luca Onestini è stato mostrato anche uno dei tweet scritto da Matteo Diamante prima del suo ingresso al GF Vip. Un tweet in cui prendeva per l’appunto le parti dell’ex Nikita e criticava invece gli atteggiamenti di Luca. Così Onestini ha replicato: “Per me, quel tweet rappresenta solo il tentativo di Matteo di esporsi e venire al Grande Fratello. E ci è riuscito. Per me, il signore in questione può dire quello che vuole. Avevamo il dubbio che fosse un pirla, adesso abbiamo la certezza”.

Clicca qui per il video completo.