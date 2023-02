Chi è Matteo Diamante? Età, altezza, fidanzata e Instagram

NEWS

Ecco tutto ciò che c’è da sapere su Matteo Diamante. età, biografia, lavoro, vita privata, Uomini e donne e Instagram.

Chi è Matteo Diamante

Nome e Cognome: Matteo Diamante

Data di nascita: 19 aprile 1989

Luogo di nascita: Genova

Età: 33 Anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: agente e organizzatore di eventi

Altezza: 1 metro e 88 centimetri

Peso: 85 kg

Tatuaggi: Matteo ha vari tatuaggi (una scritta sul pettorale destro, varie decorazioni sul braccio destro, uno sul braccio sinistro)

Fidanzata: Matteo è single

Profilo Instagram ufficiale: @matteo_diamante_official

Profilo Tik Tok ufficiale: @matteo_diamante_official

Canale Youtube: Matteo Diamante

Matteo Diamante età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Matteo Diamante. Quanti anni ha? L’agente è nato a Genova il 19 aprile 1989. Ha quindi 33 anni d’età ed è del segno zodiacale dell’Ariete.

Qualcuno si chiede anche quanto è alto Matteo Diamante. Per quanto riguarda la sua altezza corrisponde a 1 metro e 88 centimetri, mentre il suo peso è pari a 85 kg. Il ragazzo ha vari tatuaggi sul suo corpo, come ad esempio uno sul braccio sinistro, una frase sul braccio destro e varie decorazioni sempre sul destro.

Matteo ha frequentato l’Istituto Nautico San Giorgio della sua città e poi si è iscritto all’Università degli Studi di Genova. Lui ha ammesso di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze, riuscendoci, soprattutto di ragazze straniere.

Parlando del lavoro, Matteo Diamante è sempre stato nel mondo dell’organizzazione di eventi. In passato è stato speaker a Radio Venezia ed è stato vocalist in discoteca. Ha quindi intrapreso la carriera nella vita nottura. Successivamente si è fatto strada nelle pubbliche relazioni sia nel mondo degli eventi che in quello aziendale. Oggi è proprietario dell’agenzia “Senior” che si occupa di pubbliche relazione con un target over 25.

Cosciamo adesso la sua vita privata…

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Matteo Diamante, non sembra essere fidanzato, quindi risulta single. È un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e soprattutto le donne. In passato ha avuto una relazione con Nikita Pelizon. Quanti anni ha lei? La ragazza ha 28 anni di età.

Ma oggi Matteo Diamante ha una fidanzata? Al momento non abbiamo informazioni.

Matteo ha un fisico scolpito grazie all’attività sportiva che pratica e che alterna alla canoa. Ha infatti iniziato un percorso di potenziamento e crescita muscolare che punta a farlo arrivare al peso di 100 kg.

Non ama arrivare secondo e in tutte le cose che fa si applica al massimo.

Ma vediamo dove seguirlo sui social…

Dove seguire Matteo Diamante: social e Instagram

Adesso che abbiamo conosciuto qualcosa in più di Matteo Diamante, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram. Non condivide molte foto, ma sono comunque sempre molto di impatto.

Ha anche un profilo Tik Tok che conta numerosi follower. Inoltre ha un canale Youtube che vanta parecchi iscritti. Qui realizza alcuni video fit con consigli per l’allenamento.

Ma Matteo è già noto al pubblico…

Carriera

Matteo Diamante è noto per l’organizzazione di eventi, oltre che nel mondo dello spettacolo. In carriera ha partecipato a diversi programmi televisivi, che vi elencheremo qui in seguito.

Matteo a Uomini e donne

Sicuramente i più attenti avranno riconosciuto il volto di Matteo Diamante. Lui, infatti, ha avuto varie esperienza televisive in passato.

Nel dettaglio, è stato a Uomini e donne in veste di corteggiatore quando sul trono c’era Sabrina Ghio. Non è stato però molto notato dalla tronista ed è stato eliminato dopo poche puntate. Ma la sua carriera TV non finisce qui, perché ha partecipato anche al programma Ex On The Beach e anche allo show Take Me Out.

Vediamo quindi adesso la sua esperienza come pupo…

La pupa e il secchione

Il 21 gennaio 2021 è iniziata una nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa.

Nuove pupe e nuovi pupi e quindi nuovi secchioni e secchione hanno preso parte al gioco. Tra loro anche Matteo Diamante, in coppia con Sara Hafdaoui.

Ma non è l’unica trasmissione a cui ha parte Matteo. Nel 2021, infatti, lo vediamo a L’Isola dei Famosi…

Matteo Diamante a L’Isola dei Famosi

Con data d’avvio il 15 marzo 2021, L’Isola dei Famosi è tornata a fare compagnia ai telespettatori. Al timone di conduzione troviamo Ilary Blasi. Inviato in Honduras invece è Massimiliano Rosolino e tra gli opinionisti vediamo invece Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Tra i naufraghi troviamo anche Matteo Diamante, il quale poco prima della partenza, ha lasciato un lungo messaggio ai follower, accompagnato da un video (QUI). Ecco il contenuto del post:

“Ciao ragazzi…eccoci qua, all’inizio di quella sarà, comunque vada, una meravigliosa esperienza. Credo che i reality siano, per noi giovani, una grande opportunità per farci conoscere e per esaltare i nostri talenti, per chi come me, ambisce ad arrivare in alto nel mondo della tv. Con umiltà cercherò di farmi conoscere sempre di più soprattutto ad un pubblico nuovo che non mi conosce per niente. Terzo reality in un anno e due mesi.

Non sto proprio bene e non vi nego che sono molto emozionato e non vedo l’ora di poter dimostrare quanto valgo. Sicuramente il viaggio sarà lungo, tortuoso e pieno di difficoltà, ma non mi spaventa anche perché nessuno ha mai regalato niente, bisogna guadagnarselo il traguardo. Sono sicuro che fuori voi mi sosterrete in tutti i modi. Mi mancherete mia grande famiglia. Vado, faccio un po’ di disastri e torno.

Ce la metterò tutta ve lo prometto, non mollerò mai!”.

Diamante ha raggiunto la finale, ma non è riuscito a vincere.

Matteo Diamante al GF Vip 7

A seguito di tante indiscrezioni Matteo Diamante è stato confermato come concorrente, ospite momentaneamente, al GF Vip 7. Qui incontrerà la sua ex fidanzata Nikita Pelizon.

I concorrenti del GF Vip

Questi sono i concorrenti che fanno parte del cast del GF Vip 7:

Il percorso di Matteo al GF Vip 7

Il 6 febbraio Matteo Diamante fa il suo ingresso nella Casa del GF Vip 7. Come reagirà Nikita nel trovarselo davanti?

